Владислав Бакальчук: маркетплейс «М.Видео» всего за 5 месяцев превысил результат всего 2025 года

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает о продолжении ускоренного роста собственного маркетплейса. По итогам января-мая 2026 г. оборот платформы составил 14,6 млрд руб., увеличившись на 303% год к году и превысив результат всего 2025 г. (14,1 млрд руб.). Рост обеспечили расширение ассортимента, развитие новых категорий, увеличение количества продавцов и растущий интерес покупателей к маркетплейсу «М.Видео» как универсальной платформе для повседневных покупок. В мае оборот маркетплейса достиг 3,6 млрд руб., сохранив положительную динамику по отношению к апрелю, и увеличился на 452% год к году. В настоящий момент ассортимент «М.Видео» насчитывает более 750 тыс. SKU, что почти в три раз больше, чем в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Генеральный директор «М.Видео» Владислав Бакальчук: «Маркетплейс «М.Видео» продолжает демонстрировать высокие темпы роста и уверенно масштабирует мультикатегорийную модель. По итогам первых пяти месяцев 2026 г. оборот платформы превысил результат всего 2025 г., что является подтверждением успешности развития нашего маркетплейса. Сегодня драйверами роста выступают не только традиционные категории электроники и бытовой техники, но и новые направления, которые активно набирают популярность у покупателей. Мы видим устойчивый рост спроса на товары для дома, ремонта, сада, спорта, красоты, животных и повседневного потребления. Всё больше клиентов воспринимают маркетплейс «М.Видео» как универсальную платформу для широкого спектра покупок, а расширение ассортимента и подключение новых партнёров создают дополнительный потенциал для дальнейшего роста бизнеса. Уверенная динамика новых категорий подтверждает эффективность выбранной стратегии и открывает возможности для дальнейшего масштабирования платформы».

Наиболее высокую динамику за май 2026 г. показали категории, ставшие ключевыми драйверами развития маркетплейса. По сравнению с аналогичным периодом 2025 г. оборот цифровой техники увеличился более чем в 11 раз, сантехники — почти в 9,5 раза, красоты — более чем в 9 раз, товаров для сада и дачи — почти в 9 раз, товаров для спорта и отдыха — более чем в 7,5 раза. Существенный рост также продемонстрировали товары для хобби и творчества, товары для животных и категория здоровья.

Высокие темпы роста сохраняются и в других крупных категориях маркетплейса. Продажи категории развлечений выросли более чем в 19 раз, детских товаров — более чем в 12 раз, строительства и ремонта — почти в 7 раз, автотоваров — почти в 6 раз, электроники — более чем в 5 раз, а товаров для дома — более чем в 3 раза.

Дополнительным драйвером роста в мае стали категории, показавшие наиболее заметное ускорение по сравнению с апрелем 2026 г. Оборот товаров категории красоты вырос на 150% месяц к месяцу, продуктов питания — на 62%, автомобильной электроники — на 59%, бытовой химии — на 53%, товаров для сада и дачи — на 50%, товаров для животных — на 43%, сантехники — на 40%, детских товаров — на 36%, развлечений — на 31%, а товаров для спорта и отдыха — на 26%.

Рост новых категорий связан прежде всего с изменением потребительского восприятия маркетплейса «М.Видео». Покупатели все чаще используют платформу не только для приобретения электроники и бытовой техники, но и для покупки товаров для дома, ремонта, сада, спорта, красоты, животных и других повседневных категорий. Дополнительными драйверами роста остаются расширение ассортимента, развитие новых направлений и увеличение количества продавцов на платформе.