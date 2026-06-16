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Каждая четвертая компания старается удержать сотрудников-пенсионеров

4 из 10 российских компаний готовы нанимать людей пенсионного возраста наравне с другими кандидатами, а каждая четвертая старается удерживать сотрудников-пенсионеров. В опросах SuperJob, сервиса по поиску работы и подбору персонала, приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

37% российских компаний готовы нанимать людей пенсионного возраста наравне с другими кандидатами (в прошлом году таких было 49%). Еще 36% работодателей нанимают пенсионеров на отдельные позиции. Каждый четвертый наниматель (27%) не рассматривает соискателей пенсионного возраста в качестве кандидатов.

Высокий уровень лояльности к соискателям пенсионного возраста сохранился в сферах, испытывающих дефицит кадров. В 14% компаний, принимающих возрастных кандидатов, их рассматривают на любые позиции, если соискатель — опытный специалист. Еще 11% кадровиков заявили, что берут пенсионеров на любые должности. Пенсионеров нанимают квалифицированными рабочими (11%), инженерами (10%), продавцами или менеджерами по продажам (9%), водителями (9%), врачами (8%), уборщиками и охранниками (по 7%). Среди прочих позиций упоминались учителя, средний медицинский персонал, кладовщики, бухгалтеры и повара.

Каждая четвертая компания (24%) старается удержать сотрудников, вышедших на пенсию. 43% не прилагают никаких усилий к удержанию.

Практика корпоративных пенсионных пакетов действует в каждой пятой компании. Наиболее распространенные меры поддержки — выплаты или подарки к праздникам (11%), материальная помощь и единовременное пособие при выходе на пенсию (по 10%), путевки на санаторно-курортное лечение (8%), а также корпоративные мероприятия (5%).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

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Александр Тугов, Selectel: Интерес к ИИ заметно расширяется за счет компаний не из ИТ-сектора Цифровизация

Населенных пунктов: 184

Время проведения: 4 мая – 5 июня 2026 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

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