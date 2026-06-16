Председателем совета директоров «СКБ Контур» стал Александр Иконников

В руководстве компании «СКБ Контур» произошли плановые изменения. Председателем совета директоров избран Александр Иконников. На этом посту он сменил Дмитрия Мраморова, который в апреле 2026 г. занял должность генерального директора компании. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Александр Иконников состоял в совете директоров «СКБ Контур» последние три года. Его специализация — повышение эффективности советов директоров. Александр Вячеславович — один из основателей и председатель наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров. Входит в правление Глобальной организации директорских институтов (GNDI). Член экспертного совета по корпоративному управлению и комитета по интерпретации положений Кодекса корпоративного управления при Банке России. Также он имеет высшую международную квалификацию «подтвержденный директор» (IoD Chartered Director) Британского института директоров.

Назначение Александра Иконникова отражает стремление «СКБ Контур» к дальнейшему развитию корпоративного управления. Компания рассчитывает усилить роль совета директоров как профессионального и компетентного органа, который участвует в работе с руководством компании, вопросах подбора, мотивации и адаптации топ-менеджеров, а также в формировании и реализации стратегии бизнеса.

Александр Иконников, председатель совета директоров «СКБ Контур»: «СКБ Контур» — компания, которая за 30 лет не просто прошла путь роста, а несколько раз меняла масштаб собственных задач и рынок вокруг себя. «Контур» создавал продукты там, где еще не было готовых решений, менял подход к электронному документообороту, упрощал взаимодействие бизнеса с государством и компаний между собой. В этом — редкое сочетание технологической экспертизы, предпринимательской смелости и практической пользы: надежными и доступными продуктами «Контура» сегодня пользуются миллионы клиентов. Для совета директоров это означает особую ответственность. Наша задача — не только выстраивать корпоративную архитектуру и надзор, но и быть для менеджмента стратегической опорой. Контур имеет сильную основу, зрелую команду, доверие рынка и амбицию быть одной из ведущих технологических компаний страны. Роль совета — помогать компании двигаться быстрее, принимать сильные решения и сохранять фокус на пользе для клиентов, акционеров, сотрудников и общества».

Дмитрий Мраморов, экс-председатель совета директоров «СКБ Контур»: «Нам очень повезло, что Александр согласился войти в состав совета директоров «СКБ Контур» в 2023 г. Он помог нам выстроить систему корпоративного управления и привнес в работу менеджмента множество новых компетенций — как благодаря собственному опыту, так и благодаря широкому кругу профессиональных контактов».