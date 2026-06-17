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«К2Тех» присоединился к Ассоциации участников отрасли ЦОД

ИТ-компания «К2Тех» стала членом Ассоциации участников отрасли центров обработки данных (ЦОД). В рамках партнерства эксперты компании примут участие в разработке национальных отраслевых стандартов, обмене инженерным опытом и развитии базы знаний для проектирования, строительства и эксплуатации импортонезависимых дата-центров. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Рынок коммерческих ЦОД в России демонстрирует стабильный рост в условиях устойчивого дефицита стойко-мест, который сопровождается смещением фокуса в сторону отечественных инфраструктурных решений. Вступление «К2Тех» в Ассоциацию — отраслевую профессиональную некоммерческую организацию — направлено на консолидацию усилий системных интеграторов, операторов дата-центров и производителей оборудования для создания надежной технологической базы в условиях ограничения доступа к зарубежным технологиям.

Экспертиза «К2Тех» в области комплексного импортозамещения, а также практический опыт проектирования и реализации масштабных проектов с использованием отечественного технологического стека помогут участникам Ассоциации быстрее адаптировать новые российские решения под требования крупного бизнеса.

Рынок дата-центров переживает этап активной трансформации. С одной стороны, спрос на вычислительные мощности продолжает стремительно расти из-за массового развития ИИ и облачных сервисов, с другой — отрасль вынуждена оперативно перестраиваться на оборудование из реестра Минпромторга России.

Ключевыми направлениями совместной работы станут: экспертное участие в разработке документов, формирующих национальную нормативно-техническую базу; тестирование и адаптация отечественного инженерного и ИТ-оборудования для высоконагруженных вычислительных комплексов; формирование лучших практик построения отказоустойчивой инфраструктуры на базе решений из реестра Минпромторга России.

Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее
Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее Импортонезависимость

«Переход российского ИТ-рынка от точечного импортозамещения к комплексному построению технологического суверенитета требует от интеграторов принципиально нового уровня взаимодействия с отраслевым сообществом. Вступление в Ассоциацию участников отрасли ЦОД позволит нам не только транслировать практический опыт внедрения инфраструктурных решений для крупнейших Enterprise-заказчиков, но и вместе с партнерами формировать зрелые стандарты рынка, предвосхищая технологические вызовы завтрашнего дня», — Сергей Махлин, руководитель центра экспертизы по ЦОД «К2Тех».

«Мы рады приветствовать команду «К2Тех» в рядах нашей Ассоциации. Объединение компетенций участников Ассоциации и практического опыта «К2Тех» в реализации масштабных инфраструктурных проектов, несомненно, послужит на благо развития и повышения конкурентоспособности всего отечественного рынка ЦОД», — Игорь Дорофеев, президент Ассоциации участников отрасли ЦОД.

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