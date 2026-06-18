Kokoc Group объединяет бизнес-направления

Kokoc Group объединяет дивизионы Performance и Marketplaces и центр развития стратегических проектов Growth в единую структуру. Возглавит ее Ольга Алексеева, до этого руководившая Growth. Руководители дивизиона Performance Вадим Мельников и Игорь Зуев завершают работу в компании после выполнения задач по формированию направления. Команды продолжают работу в составе объединенной структуры. Об этом CNews сообщили представители Kokoc Group.

Объединение стало следующим этапом трансформации Kokoc Group, о котором заявили в ноябре 2024 г., на 20-летии компании. Тогда первые лица объявили о переходе на платформенную модель с целью давать клиенту решение бизнес-задачи целиком, а не набор отдельных услуг.

За последние полтора года Kokoc Group укрупнила отдельные бизнесы в дивизионы, запустила сквозные решения, такие как партнерская программа, программа роста, витрина решений. Следующим шагом стало объединение ключевых компетенций в рамках единой структуры.

Изменения отражают трансформацию самого рынка. Ритейл-медиа выросло до объема, сопоставимого с перформансом, данные становятся опорой кампаний, ИИ переписывает привычные агентские и маркетинговые процессы. В этих условиях Kokoc Group делает ставку на единую продуктовую логику, сквозную работу с клиентом и ускорение вывода новых решений на рынок.

Для клиентов объединение означает одну точку входа вместо нескольких отдельных команд, сквозную аналитику и данные по всем направлениям и более быстрый запуск решений, которые раньше собирались на стыке разных подразделений.

Опыт Ольги Алексеевой лежит и внутри рекламного рынка, и за его пределами. Она сооснователь и управляющий партнер венчурного бутика SmartHub с инвестиционными кейсами от Австралии до США. В Kokoc Group пришла в 2024 г. директором по партнерствам — выстроила стратегические партнерства с ключевыми рекламными платформами и экосистемами, включая МТС AdTech, «Авито Рекламой» и VK, запустила совместные продуктовые решения и витрины. Затем возглавила центр Growth, объединивший аналитику, стратегию, партнерства, M&A и развитие новых точек роста.

Это сочетание опыта позволяет Ольге по-новому взглянуть на связку между направлениями бизнеса — и станет одним из факторов развития объединенной структуры. В новой роли Ольга Алексеева будет отвечать за развитие дивизиона, трансформацию продуктового портфеля, повышение эффективности взаимодействия между направлениями бизнеса и создание комплексных решений для клиентов.

«В венчуре многое работает иначе: в центре — ценность для клиента сегодня и завтра, а скорость и гибкость в ответ на рынок очень высоки. Рынок меняется быстро, и агентская модель должна меняться вместе с ним — становиться легче, быстрее и ближе к задачам бизнеса. Это вызов, который заряжает меня и мою команду», — сказала Ольга Алексеева, директор по развитию Kokoc Group.

Александр Шокуров, CEO Kokoc Group: «Объединение компетенций в единую структуру позволит быстрее создавать новые решения, эффективнее использовать данные и сильнее интегрировать экспертизу разных команд. Ольга умеет смотреть на бизнес одновременно через призму продукта, партнерств и роста. Этот опыт особенно важен для следующего этапа развития Kokoc Group, где ключевую роль играет не управление отдельными сервисами, а создание новых возможностей для клиентов и компании».