Space расширяет региональное присутствие: в Самаре открылся новый офис компании

«Даком М» (бренд Space), российский разработчик программного обеспечения и R&D-центр, открыл новый офис в Самаре. Расширение региональной инфраструктуры направлено на дальнейшее продвижение проприетарной экосистемы продуктов Space, развитие партнерской сети и поддержку проектов в области корпоративной виртуализации и цифровых рабочих мест. Об этом CNews сообщили представители «Даком М».

Открытие нового подразделения в Самаре стало очередным шагом в развитии сети региональных представительств компании. Сегодня офисы «Даком М» работают в шести городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Самаре. Такое присутствие позволяет компании, более 20 лет работающей на ИТ-рынке, обеспечивать прямое взаимодействие с корпоративными и государственными заказчиками по всей стране.

«Самара — это сильный регион с высоким инженерным потенциалом и развитой ИТ-средой. Открытие нового офиса является важным шагом в реализации нашей стратегии регионального развития. Наличие представительства в Поволжье вместе с нашими офисами в Москве, Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге позволяет нам плотно работать с региональными заказчиками, развивать продажи экосистемы виртуализации Space и обеспечивать высокое качество взаимодействия на местах», — отметил Алексей Жарков, начальник отдела региональных продаж «Даком М».

Компания «Даком М» разрабатывает продукты, полностью локализованные в России и включенные в Единый реестр отечественного ПО. Сегодня под брендом Space развивается единая проприетарная экосистема: платформа серверной виртуализации SpaceVM, платформа виртуальных рабочих столов Space VDI, платформа управления облачной инфраструктурой Space Cloud и клиентское приложение Space Client. В новой седьмой версии SpaceVM ключевым технологическим обновлением стала собственная сетевая подсистема SDN Flow, обеспечивающая поддержку L2/L3-сетей, микросегментации и централизованного управления сетевой политикой.

Продукты Space применяются для построения защищенных цифровых ландшафтов в крупнейших российских организациях. Решения компании обеспечивают работу ИТ-инфраструктур предприятий из добывающей и атомной промышленности, нефтегазового сектора, энергетики, финансовой отрасли, медиасектора, государственного управления и многих других.

Разработки «Даком М» регулярно получают высокую оценку отрасли. Компания отмечена как лидер рейтинга платформ виртуализации CNews 2025. Кроме того, компания является обладателем премии CNews Awards в номинации «Разработчик года в области корпоративной виртуализации».