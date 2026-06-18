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X5 Tech открыла лабораторию в МИФИ

X5 Tech, ИT-компания и основной цифровой партнер торговых сетей и бизнесов Х5, открыла лабораторию на базе Национального исследовательского ядерного университета МИФИ для системного взаимодействия университета и компании. В рамках лаборатории планируется проведение лекций, проектных разборов, встреч с инженерами и специалистами X5 Tech, организация карьерных консультаций и курсов. Об этом CNews сообщили представители X5.

Лаборатория X5 Tech представляет собой оборудованное пространство для учебы, командной работы и образовательных активностей. В аудитории созданы рабочие места, выделена зона для групповой работы, организована библиотека технической литературы, установлено мультимедийное оборудование для лекций. В ближайшее время в лаборатории будет размещена демонстрационная касса самообслуживания для ознакомления студентов с технологическими решениями X5 Tech. Приоритетные направления лаборатории – ML/ИИ, работа с данными, разработка, автоматизация, логистика, роботизация и продуктовая инженерия. В первый учебный год через различные форматы лаборатории планируется вовлечь более 300 студентов вуза.

На базе лаборатории для студентов будут доступны мероприятия X5 Tech, карьерные консультации, практика и стажировки в компании, а также работа над учебными и проектными задачами. В дальнейшем X5 Tech планирует внедрить в образовательные программы МИФИ прикладные курсы по Python и Go. Преподавателями курсов выступят сотрудники X5 Tech. Кроме того, компания стала индустриальным партнером новой образовательной программы «Программная инженерия искусственного интеллекта», направленной на подготовку высококвалифицированных специалистов в области программной инженерии и ИИ.

«Это логичное продолжение и развитие нашего долгосрочного партнерства с одним из сильнейших инженерных университетов страны. Мы хотим, чтобы студенты как можно раньше могли начать знакомиться с реальными индустриальными задачами, и применять свои знания в технологических продуктах крупного бизнеса. Лаборатория должна стать регулярной точкой контакта студентов с индустрией, карьерными возможностями и проектами X5 Tech», – сказал Александр Костин, управляющий директор Х5 Tech.

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Александр Тугов, Selectel: Интерес к ИИ заметно расширяется за счет компаний не из ИТ-сектора Цифровизация

«Открытие лаборатории X5 Tech – важный шаг в подготовке инженеров нового поколения, способных решать реальные задачи высокотехнологичного бизнеса. Совместные образовательные проекты с лидерами индустрии позволяют нашим студентам еще в стенах университета погружаться в практическую работу с данными, искусственным интеллектом и автоматизацией. Уверен, что лаборатория станет мощной платформой для развития талантов и укрепит связь фундаментального образования с передовыми отраслевыми компетенциями», – сказал Владимир Шевченко, ректор НИЯУ МИФИ.

Партнерство X5 Tech и МИФИ стартовало в 2025 г. Открытие собственной лаборатории в МИФИ – часть стратегии компании по созданию совместных образовательных инициатив с ведущими техническими университетами страны и привлечению сильных специалистов на ранних этапах карьеры. Сегодня в Х5 Tech работают 116 выпускников МИФИ, а пятеро студентов в данный момент проходят стажировку.

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