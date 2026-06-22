ГК X-Com и OpenYard развивают сотрудничество в области реестрового серверного оборудования

Группа компаний X-Com, многопрофильный системный интегратор, объявила о продлении партнерства с российским производителем серверного оборудования OpenYard. Партнерство позволит компаниям предлагать заказчикам отечественные серверные платформы для корпоративных нагрузок, проектов импортозамещения, высоконагруженных систем и построения современных дата-центров. Кроме того, в партнёрский портфель X-Com войдут новые реестровые решения OpenYard.

В июне сразу шесть продуктов OpenYard пополнили реестр российской промышленной продукции Минпромторга России: дисковая полка HD201-32E и пять вычислительных модулей семейства HN203I. Это расширяет возможности применения оборудования OpenYard в проектах, где важны подтвержденный статус российской продукции, предсказуемость поставок и соответствие требованиям программ импортозамещения.

«Наши компании сотрудничают с 2022 г., по факту с того момента, когда OpenYard выделился для рынка в самостоятельного вендора. Данное оборудование максимально современно, технологично, и совместимо с программным обеспечением российских и мировых лидеров. Мы регулярно используем решения OpenYard при проработке проектов импортозамещения для наших заказчиков», – сказал Аркадий Молокин, руководитель отдела проектного оборудования ГК X-Com.

«Для OpenYard партнерство с X-Com – это возможность участвовать в проектах для широкого круга отраслей и предлагать заказчикам решения, готовые к внедрению в реальные ИТ-ландшафты. Мы последовательно развиваем серверные платформы, подтверждаем их совместимость с российским программным обеспечением и расширяем линейку с учетом требований рынка. Сегодня заказчикам нужны не отдельные компоненты, а предсказуемая инфраструктурная база, на которую можно опираться при развитии ИТ-систем», – отметил Алексей Котов, руководитель направления по работе с партнерами OpenYard.