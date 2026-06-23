Анатолий Чекмарев назначен генеральным директором компании PIX Robotics

Компания PIX Robotics, разработчик программных продуктов для повышения эффективности и цифровой трансформации бизнеса, объявляет о назначении Анатолия Чекмарева на должность генерального директора. Данное назначение открывает для компании новый стратегический этап: переход от разработки коробочных self-service программных продуктов к поставке интегрированных отраслевых решений для повышения операционной эффективности на основе вайб-кодинга, ИИ-аналитики, высоких стандартов качества и безопасности. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

Анатолий Чекмарев обладает более чем 20-летним опытом руководства бизнес- и ИТ-подразделениями в крупнейших российских корпорациях, за которым стоят реальные инфраструктурные и коммерческие прорывы. В числе ключевых достижений — определяющее участие в создании валютной площадки Московской Биржи и ФБ РТС, решение проблемы 2000 г. в Центральном Банке России, модернизация платформы Центрального депозитария, оптимизация стратегии продаж и ИТ-инфраструктуры Аэрофлота. Он руководил разработкой комплекса систем управления операциями на финансовых рынках Внешторгбанка и Газпромбанка, на протяжении длительного периода времени возглавлял направление по управлению ликвидностью и контроля операций Казначейства Газпромбанка.

В группе «Газпром» Анатолий разработал и реализовал стратегию цифровизации группы «Газпром экспорт» и Gazprom Germania в период пандемии, а в условиях начавшегося конфликта обеспечил бессбойное функционирование трансграничной распределенной системы автоматизированного управления. Под его руководством создавалась и на протяжении длительного периода времени развивалась дочерняя сервисная ИТ-компания группы «Газпром».

Помимо многолетнего практического опыта Анатолий Чекмарев обладает серьезной академической базой. За значимые новаторские разработки в области управления качеством цифровых продуктов, управления цифровыми проектами, процессами и командами в 2025 г. он удостоен звания академика Академии проблем качества им. В.В. Бойцова. Является кандидатом технических наук, автором ряда высоко оцененных в профессиональном сообществе изданий по управлению цифровыми проектами и качеством.

За последние годы компания PIX Robotics прошла этап создания, отладки и масштабирования набора инновационных продуктов (PIX RPA, PIX BI, PIX Процессы). Следующий этап — переход к поставке комплексных отраслевых решений, ориентированных на быстрый и измеримый результат для бизнеса, накопившего опыт, компетенции и сформировавшего стратегии цифровизации. Технологическими драйверами этого перехода выступают ИИ-интеграция и аналитика.

Для реализации этой задачи на позицию генерального директора был приглашен руководитель, соединяющий в себе большой опыт бизнес-заказчика и ИТ-руководителя, который знает, как этот результат получить в условиях высоких требований к срокам, эффективности, качеству и контролю рисков, и разработчика инновационных методик управления цифровыми проектами.

Анатолий Чекмарев, генеральный директор PIX Robotics: «Рынок прошел этап, когда заказчик инвестировал в эксперименты с цифровыми продуктами. Сегодня крупный бизнес ждет быстрого и измеримого результата на базе качественного и проверенного отраслевого решения с полезным применением передовых ИИ инструментов. При этом изменилась и концепция качества цифрового продукта — это уже не только функциональность или соответствие требованиям, а темп развития, видение перспективы, контроль рисков и ответственность за сроки».