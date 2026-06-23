CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Половина россиян ищут подработку, чаще всего — специалисты из сферы красоты и спорта

Во II квартале 2026 г. 50% россиян рассматривают подработку, следует из опроса1 более 20 тыс. соискателей, проведенного hh.ru. Чаще всего дополнительный заработок ищут специалисты из сфер красоты и спорта (63% респондентов), искусства, развлечений и масс-медиа (58%), науки и образования, а также медицины и фармацевтики (по 57%), маркетинга и рекламы (56%). Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

За последние два года интерес россиян к подработкам заметно вырос. Если во II квартале 2024 г. дополнительный источник дохода искали 45% респондентов, то во II квартале 2026 г. — уже 50%.

Самый высокий интерес к подработке зафиксирован в Республике Коми и Костромской области — по 63% опрошенных из этих регионов рассматривают для себя поиск второй работы помимо основной занятости в течение ближайших трех месяцев. В топ-10 регионов также входят Амурская область (62%), Вологодская область (61%), Республика Мордовия, Челябинская, Кемеровская и Владимирская области (по 59%), Тюменская, Иркутская и Архангельская области (по 58%).

Спрос на временный персонал со стороны работодателей растет еще быстрее. По данным платформы по поиску подработки рядом с домом «Моя смена» (входит в ГК Verme), с 1 апреля по 12 июня 2026 г. компании заказали на 90% больше смен, чем за весь II квартал 2025 г., и на 69,8% больше, чем за весь I квартал 2026 г.

«Компании больше не воспринимают временную занятость как аварийное решение, а видят ее одним из главных инструментов управления эффективностью бизнеса. Привлечение внешних исполнителей позволяет проходить пиковые периоды и поддерживать высокий уровень сервиса без увеличения постоянного штата. Спрос на такой формат растет уже не первый год, и мы ожидаем, что он будет укрепляться», — сказал генеральный директор платформы «Моя смена» Николай Гальянов.

Владимир Зуев, RED Security: Четыре-пять лет назад атаки через подрядчиков были экзотикой, сейчас это насущная проблема
Владимир Зуев, RED Security: Четыре-пять лет назад атаки через подрядчиков были экзотикой, сейчас это насущная проблема безопасность

Одновременно увеличивается и оплата труда временных исполнителей. Средняя почасовая ставка во II квартале 2026 г. достигла 279 рублей. Это на 10,6% выше, чем годом ранее, и на 1,5% выше уровня I квартала 2026 г.

Среди наиболее востребованных направлений подработки лидирует работа в торговом зале. Далее следуют сборка заказов, работа грузчиком, кассиром и сотрудником пекарни. Самый быстрый рост спроса по сравнению со II кварталом 2025 г. показали сборщики заказов (+128,5%) и кассиры (+77,5%).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Визуальная аналитика нового поколения: как Digital Q.Sensor BI помогает бизнесу принимать решения

Ставка съела науку: в России закрылось более тысячи компаний, занимавшихся НИОКР

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Telegram снова появился в Google Play в Индии после временной блокировки

Электронные перевозочные документы: три пути перехода и одна ошибка, которая обойдется дороже всего

«М.Видео» вложит 9 миллиардов в развитие ИИ и цифровые сервисы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще