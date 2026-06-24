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Экс-топ-менеджер eBay и TikTok Дмитрий Пылев вошел в совет директоров «М.Видео»

Дмитрий Пылев, проработавший более 10 лет на руководящих позициях в компаниях Mastercard, eBay, ПГК и TikTok (ByteDance), вошел в новый состав совета директоров «М.Видео».

35-летний Дмитрий Пылев обладает экспертизой в области взаимодействия бизнеса и государства, цифровой экономики и технологического сотрудничества. Окончил факультет мировой политики МГИМО по специальности «международные отношения». Его многолетний опыт в ByteDance и компетенции в сфере GR и создания технологических альянсов позволят усилить позиции «М.Видео» на текущем этапе трансформации в мультикатегорийный омниканальный маркетплейс, а также позволят расширить пул российских и международных партнеров компании.

«Мой профессиональный опыт тесно связан с построением международных и российских партнерств, и я вижу в компании “М.Видео” огромный потенциал для укрепления на лидерских позициях в российском сегменте электронной коммерции, а также для трансформации в большого игрока на рынке e-com. За работу в компании взялась сильная команда топ-менеджеров, и я рад использовать свой опыт в области стратегических союзов. Уверен, все получится», – сказал Дмитрий Пылев.

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