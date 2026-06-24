Фирма «1С» и разработчик решения DD FLOW объявили о создании совместного предприятия ООО «Порядок действий» для внедрения методологии Demand Driven MRP (MRP 3.0) на платформе «1С:Предприятие» для производственных и торговых компаний

Фирма «1С» и разработчик решения DD FLOW объявили о создании совместного предприятия ООО «Порядок действий» для внедрения методологии Demand Driven MRP (MRP 3.0) на платформе «1С:Предприятие» для производственных и торговых компаний. Об этом CNews сообщили представители «1С».

Методология Demand Driven MRP (DDMRP или MRP 3.0) – международная методология управления торговыми и производственными компаниями в условиях высокой нестабильности, созданная на стыке классического MRP-планирования, теории ограничений, бережливого производства, «6 сигм» и блока инноваций.

DD FLOW – российский программный продукт на платформе «1С:Предприятие», функционал которого сертифицирован на соответствие методологии DDMRP в Demand Driven Institute. Решение дает торговым и производственным российским предприятиям, использующим типовые конфигурации «1С», доступ к методологии управления, заложенной в международных программах класса ERP. DD FLOW встраивается как дополнительный модуль в типовые конфигурации «1C:ERP», «1C:ERP.Управление холдингом», «1C:Комплексная автоматизация», «1C:Управление торговлей», «1C:Управление нашей фирмой», а также работает через обмены с любой учетной системой.

Планируется дальнейшее активное развитие программного продукта, привлечение партнеров фирмы «1С» для обучения методологии, реализации лицензий и ведению проектов внедрения.