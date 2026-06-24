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МТС объявила итоги годового заседания общего собрания акционеров

МТС объявила итоги годового заседания общего собрания акционеров ПАО «МТС», состоявшегося 23 июня 2026 г.

На годовом заседании общего собрания акционеров были приняты в том числе следующие решения:

утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерской (финансовую) отчетность ПАО «МТС» за 2025 г; утвердить распределение прибыли и выплатить дивиденды по итогам 2025 финансового года в размере 69,9 млрд руб. или 35 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 9 июля 2026 г.; избрать новый состав совета директоров ПАО «МТС» в количестве девяти членов, четыре из которых являются независимыми директорами; избрать членов ревизионной комиссии ПАО «МТС»; утвердить аудиторской организацией акционерное общество «Деловые Решения и Технологии»; утвердить устав ПАО «МТС» в новой редакции.

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