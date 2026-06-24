Осознанный выбор: 46,9% опрошенных студентов СПО изначально знали, куда и на какое направление хотят поступать

Образовательная компания «Нетология» совместно с экспертным центром всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» провели исследование и выяснили, что почти половина абитуриентов изначально знали, куда и на кого пойдут учиться, а главными мотивами стали желание получить профессию и нежелание задерживаться в школе. При этом 83% опрошенных остаются учиться в своем регионе, что открывает новые возможности для гибких образовательных форматов в сфере СПО. Об этом CNews сообщили представители «Нетологии».

Исследование показало: выбор в пользу колледжа — в большинстве случаев осознанная стратегия абитуриентов. 46,9% опрошенных изначально знали, в какое учебное заведение и на какое направление будут поступать, еще 16,8% знали только направление обучения, 19,1% — учебное заведение, и лишь 7% выбрали место обучения, потому что поступить туда было легко.

Студенты СПО сегодня — это молодые люди, принявшие самостоятельное решение об обучении. 36,2% указали, что решение уйти в колледж было полностью их собственным, мнение семьи повлияло на 21,5%. Страх перед ЕГЭ стал решающим фактором для 12,8%, однако еще 5,8% приняли решение по результатам уже сданного экзамена, поэтому в совокупности экзаменационный фактор сопоставим с влиянием семьи.

75,9% поступили в СПО после девятого класса, подтверждая, что колледжи действительно выполняют функцию первого профессионального образования для подростков.

Половина опрошенных абсолютно уверены, что смогут трудоустроиться по специальности, еще 33,3% — «скорее уверены». Востребованность своей профессии учащиеся в среднем оценивают на 7,7 балла из 10, причём 39,5% поставили максимальную оценку. Престиж системы СПО в целом оценивается чуть ниже — на 7,4 балла.

Личный интерес остается главным фактором при выборе специальности — его отметили 51,7% опрошенных. Мнение родителей повлияло на 18,3%, высокий заработок — на 10,5%, востребованность специальности — на 7,2%. Профильный класс в школе как причина выбора будущей специальности практически не играет роли (1,6%).

Одним из ключевых критериев выбора учебного заведения остается территориальная доступность — ее отметили 42,4% опрошенных. Почти половина студентов (48,8%) учатся в том же городе, где проживают, ещё 34,7% переехали в другой населённый пункт в рамках своего региона. Только 13,4% переехали в другой регион.

Такая привязанность к дому формирует запрос на форматы, позволяющие получать качественное образование без необходимости покидать родной город. В этом контексте особую актуальность приобретают дистанционные и смешанные программы — они дают доступ к качественному образованию, не требуя переезда и позволяя совмещать учебу в колледже с началом карьеры. Это важно, ведь среди опрошенных 12,4% студентов выбрали СПО в том числе ради возможности работать во время обучения, а 15,5% — чтобы максимально быстро начать зарабатывать.

Оксана Озерная, И.О. руководителя направления «Высшее образование» в «Нетологии»: «Мы видим, что молодые люди всё чаще выбирают колледж осознанно, с пониманием, какую профессию они хотят получить и как будут строить карьеру в дальнейшем. Одна из наших задач — сделать получение качественного среднего профессионального образования доступным для студентов из разных регионов. Поэтому в этом году, помимо новых онлайн-бакалавриатов и магистратур, «Нетология» запустила две онлайн-программы СПО, ориентированные на абитуриентов, которые хотят развиваться в ИТ или креативных индустриях».

Владислав Лобанов, первый заместитель руководителя Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход»: «Нам приятно видеть, что все больше крупных компаний хотят быть по-настоящему полезными для молодых людей — и начинают с главного: узнают мнение студенческого сообщества, чтобы предлагать решения, которые помогают студентам учиться, развиваться, делать первые шаги в карьере и увереннее смотреть в будущее. Особенно ценно, что партнеры обращаются к нашему экспертному центру проекта «Твой Ход» за социологическими исследованиями. Для нас важно не просто объединять студентов, а создавать среду, которая учитывает их интересы, карьерные ожидания и жизненные обстоятельства. Именно поэтому такие исследования становятся основой для решений не только в проекте «Твой Ход», но и во всей системе Росмолодежи. Они позволяют выстраивать работу, опираясь не на предположения, а на голос самих студентов».

Исследование проведено в мае 2026 г. среди 1,42 тыс. респондентов, обучающихся в учебных заведениях среднего профессионального образования.