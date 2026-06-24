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«Сколково.Пульсар» и Axoft запускают акселератор для непрерывного развития перспективных разработчиков

Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft объявляют о старте совместной акселерационной программы в рамках флагманской платформы корпоративного заказа «Сколково.Пульсар». Впервые перспективные технологические разработки получают доступ не просто к акселерации, а к готовому каналу продаж на десятки тысяч корпоративных клиентов через партнерскую сеть Axoft. Об этом CNews сообщили представители

Новая программа — прямое продолжение эволюции акселераторов «Сколково» в сторону «Сколково.Пульсар», где ключевым звеном становится конкретный запрос крупного игрока. Теперь в орбиту программы вовлекается дистрибьюторская инфраструктура как отдельный, мощнейший канал спроса.

«Программа Axoft и «Сколково» — это принципиально новый формат поддержки технологических компаний. Впервые команды получают возможность не просто пройти акселерационную программу, а построить маршрут выхода на широкий корпоративный рынок через действующую партнерскую инфраструктуру одного из крупнейших дистрибьюторов страны — компании Axoft. Быстрые продажи, выручка от реальных клиентов – это то, в чем так остро нуждаются технологические компании в сфере ИИ, цифровизации и роботизации промышленности», — сказал Павел Новиков, управляющий директор Центра экспертизы и коммерциализации в секторе информационных и финансовых технологий Фонда «Сколково».

«Совместная программа со «Сколково» – это первый в России проект, в котором перспективные разработки получат возможность расти и масштабироваться на ИТ-рынке. А компании из реального сектора экономики получают инструмент для решения своих конкретных отраслевых задач. И главное здесь – прямой запрос бизнеса. Именно он формирует спрос на те технологии, которые очень актуальны для самых разных отраслей и которых сегодня пока не хватает», — сказал Вячеслав Бархатов, генеральный директор Axoft Global.

К участию приглашаются проекты в области ИИ, унифицированных коммуникаций и безопасной разработки ПО. В соответствии с задачами «Сколково.Пульсар» — закрывать максимально широкий спектр корпоративных нужд, — программа также открыта для разработчиков решений в новых для Axoft сегментах: цифровизация промышленности, промышленная роботизация и БАС-технологии.

Одна из ключевых особенностей акселератора в рамках «Сколково.Пульсар» – постоянный контакт с экосистемой Axoft. Даже если компания не войдёт в число финалистов, её решение останется в портфеле партнёра. Стартапы получат доступ к личному кабинету вендора и смогут обновлять информацию о достижениях, чтобы эксперты Axoft вернулись к ним при достижении продуктом необходимого уровня зрелости.

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«Мы запускаем совместный акселератор, потому что видим: среди участников Сколково уже есть зрелые вендоры, готовые к экспоненциальному росту. За 22 года Axoft выстроил сеть из 3300+ активных партнеров, которые ежедневно работают с десятками тысяч корпоративных заказчиков по всей стране. У перспективных решений появляется быстрый путь к использованию этого канала для масштабирования своих продаж, что принесет технологическим компаниям до 1 млрд выручки в ближайшие 3 года. Для нас это возможность познакомиться с новыми продуктами и сформировать пул технологических партнёров», — сказал Сергей Игнатов, директор по развитию перспективных направлений Axoft.

По итогам программы команды, подтвердившие готовность к масштабированию, смогут претендовать на заключение дистрибьюторского соглашения. Axoft готов инвестировать до 5 млн руб. в продвижение решения через свою партнерскую экосистему и предоставить пакет сервисов для поддержки.

Участники «Сколково», дошедшие до финала, смогут претендовать на гранты Фонда до 10 млн руб. для доработки продукта под задачи пилотного внедрения. Это прямые инвестиции в запуск технологий в корпоративную среду, которые «Сколково.Пульсар» предлагает, как системный механизм софинансирования.

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