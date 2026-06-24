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VisionLabs и Центр судебной экспертизы при Минюсте России подписали соглашение о сотрудничестве

Российский разработчик технологий компьютерного зрения VisionLabs и Центр судебной экспертизы при Минюсте России договорились о сотрудничестве. Соглашение было подписано 24 июня 2026 г., оно даст сторонам инструменты для более точной экспертизы цифрового контента и защиты от подмены личности. Об этом CNews сообщил представитель VisionLabs.

Сотрудничество открывает принципиально новый этап в научно-исследовательской работе по противодействию киберугрозам и противоправному применению дипфейков. Центр привнесёт экспертную методологию и процессуальные требования к доказательствам, VisionLabs — алгоритмы выявления подмены.

Стороны планируют разработать методические подходы к выявлению основных типов манипуляций с изображением: замены лица, генерации несуществующего лица, переноса мимики и синхронизации губ с речью — а также создать верифицируемые критерии для определения подмены.

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«При развитии любой технологии важно грамотно регулировать её применение: так, чтобы, с одной стороны, защищать пользователей, с другой — не ограничивать потенциал технологии. Учитывая темпы развития искусственного интеллекта, сегодня особенно важна коллаборация между ведущими IT-специалистами и судебными экспертами. Мы готовы делиться своими наработками в этой сфере, чтобы защищать интересы граждан, бизнес-структур и государственных органов. Соглашение позволит обмениваться опытом и знаниями в области инновационных технологий и выработать новые методы исследования», — отметил генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков.

«Объединение уникальных технологических решений VisionLabs и фундаментального практического опыта наших экспертов позволит оперативно разрабатывать и внедрять передовые методики, технические средства и методы детекции синтезированного и модифицированного медиаконтента. Наша совместная работа направлена не только на создание опережающих инструментов выявления цифровых фальсификаций, что станет надёжным барьером на пути киберпреступлений и обеспечит безопасность биометрических данных граждан в цифровой среде, но и нацелена на разработку современных программных решений для обеспечения производства различных видов судебных экспертиз», — сказал директор РФЦСЭ Алексей Мамонтов.

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