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69% ИT-специалистов отказывались от интересных проектов из-за низкого стартового дохода — и не жалеют об этом

Сервис «Карма» от БКИ «Скоринг бюро» и платформа гибкой занятости SkillStaff провели опрос среди более 1000 ИT-специалистов уровня middle+, senior, lead, которые работают по модели гибкой занятости — самозанятые, ИП, аутстаферы и фрилансеры. Опрос показал, что ИT-специалисты подходят к карьерным решениям осознанно и с учетом финансовой стабильности, а это формирует запрос на большую прозрачность в работе с заказчиками.

Доход или интересный проект

Большинству ИT-специалистов приходилось выбирать между интересным проектом и финансовой стабильностью. 69% респондентов признались, что отказывались от привлекательных вакансий или проектов из-за слишком низкого стартового дохода — и считают это решение правильным. Еще 16% не отказываются от диалога и готовы обсуждать условия, у 12% подобной ситуации не возникало. Лишь 4% отметили, что отказывались от проектов и впоследствии пожалели об этом.

Финансовые стратегии

Вероятность неравномерной загрузки при гибкой занятости, специалисты нивелируют финансовой стратегией накоплений. Когда проектов становится меньше, 35% берут один быстрый небольшой заказ и параллельно ищут крупный, 24% готовы взяться за любую подработку, чтобы сохранить уровень дохода, а 22% уже накопили финансовую подушку и могут позволить себе не торопиться. Еще 14% предпочитают ждать хорошо оплачиваемый проект, тратя сбережения.

Финансовая устойчивость при гибкой занятости напрямую связана с дисциплиной: 71% считают, что быстрее создать подушку помогает автоматическое отчисление фиксированного процента с каждого дохода. Половина опрошенных (51%) ведут несколько проектов параллельно, чтобы доход не зависел от одного заказчика, а 37% устанавливают лимит на личные расходы до достижения финансовой цели. Всего лишь 11% опрошенных пока не создали финансовую подушку.

Готовность к прозрачности

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Исследование показало, что ИТ-специалисты готовы раскрывать заказчику данные о своей финансовой надежности — отсутствии долгов и своевременном выполнении обязательств, — если это повышает шансы получить проект. Около трети (28%) респондентов готовы предоставить такую информацию, если она дает реальное конкурентное преимущество. Еще 22% — если речь идет о долгосрочном проекте от трех месяцев, а 16% считают это возможной практикой на платформе. Почти четверть (24%) не готовы делиться данными ни при каких условиях.

Респонденты признают и обратный эффект такой открытости. 39% считают, что готовность подтвердить финансовую надежность однозначно или скорее повышает доверие заказчика и дает конкурентное преимущество. Только 31% уверены, что это не влияет на решение о найме.

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