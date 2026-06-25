ГК Softline и НГТУ НЭТИ объединяют усилия в подготовке ИТ-кадров

ГК Softline, инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и Новосибирский государственный технический университет НЭТИ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, в том числе о софинансировании в рамках реализации образовательных программ топ-уровня. Партнерство направлено на подготовку высококвалифицированных ИТ-кадров, развитие проектного обучения и поддержку технологического суверенитета. Данное соглашение закладывает прочный фундамент для цифровой трансформации госсектора и критически важных отраслей экономики, обеспечивая приток компетентных специалистов, готовых решать задачи национальной значимости и укреплять цифровой суверенитет страны.

НГТУ НЭТИ является участником федерального проекта Минцифры России «Топ ИТ», который нацелен на совместную с ведущими технологическими компаниями подготовку элитных ИТ-специалистов. Программа позволяет выпускникам за короткий срок занять высокие профессиональные позиции в отрасли благодаря фундаментальной базе, реальным кейсам от индустриальных партнеров и практике.

В рамках соглашения ГК Softline окажет целевую экспертную поддержку образовательным программам университета. ИТ-эксперты компании будут преподавать профильные дисциплины и делиться практической экспертизой. Особый акцент будет сделан на подготовке кадров в сфере информационной безопасности на факультете автоматики и вычислительной техники НГТУ НЭТИ, разработки программного обеспечения и робототехники. Помимо передачи знаний ГК Softline планирует софинансировать разработку студенческих проектов и оказывать поддержку в получении грантов, которые позволят приобретать необходимое оборудование и ПО для реализации новых ИТ-решений.

В ближайшее время стороны проведут установочную встречу для детального обсуждения дорожной карты сотрудничества.

«Для нас это сотрудничество – реальная инвестиция в кадровый потенциал страны и региона. НГТУ НЭТИ по праву считается одной из лучших инженерных школ Сибири, и мы рады началу нашего стратегического партнерства. Передавая студентам свою отраслевую экспертизу и поддерживая их проекты, мы вместе с вузом готовим сильных специалистов. Кроме того, это важный шаг для нас как аккредитованной ИТ-компании, активно развивающей образовательные инициативы», – сказал Степан Чемезов, директор по развитию бизнеса ГК Softline.

«Совместная работа с ГК Softline в рамках программы “Топ ИТ” в целях достижения результата федерального проекта “Кадры для цифровой трансформации”, входящего в состав национального проекта “Экономика данных и цифровая трансформация государства”, дает нашим студентам прямой выход на реальные индустриальные задачи. Классическая инженерная школа НГТУ НЭТИ в связке со знаниями и практическим опытом экспертов группы компаний позволит нам готовить специалистов, которые уже на старте карьеры будут обладать компетенциями высокого уровня. Мы видим в этом партнерстве сильный инструмент для создания кадрового резерва, способного обеспечивать технологическую независимость страны», – отметил Иван Рева, декан АВТФ, добавив, что подготовка студентов будет проходить на базе центра «Доверенное системное и прикладное программное обеспечение».