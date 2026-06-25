HH.ru: в каких профессиях наличие диплома о высшем и среднем профессиональном образовании дает существенную зарплатную прибавку

Данные вакансий показывают, что на российском рынке труда диплом о высшем образовании работает по‑разному в зависимости от профессии. В сложных интеллектуальных ролях его отсутствие грозит уменьшением потенциального дохода, например, дата‑сайентисту без диплома предлагают зарплату в среднем за последние несколько лет на 66% меньше, чем дипломированному коллеге. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

В массовых профессиях, наоборот, наличие «корочек» часто превращается в надбавку. Например, в вакансиях поваров или портных и швей медианный доход, как правило, выше на 45% среднего по рынку за тот же период.

Где диплом «стоит» дороже всего

В экспертных областях совпадение уровня образования с требованиями работодателя напрямую повышает медианную предлагаемую зарплату. Сильнее всего разница заметна у дата‑сайентистов. Так, в I квартале 2026 г. данные специалисты с высшим образованием могли рассчитывать на 275 тыс. руб., тогда как кандидату без диплома предлагали лишь 85 тыс. руб. Схожая картина у DevOps-инженеров (173 тыс. против 75 тыс., разница более 50% в среднем за последние годы), финансовых директоров (200 тыс. против 120 тыс., разница в 47%). Среди отраслей, наиболее часто требующих диплом и готовых доплачивать за нее лидируют ИT (+37% к медианной зарплате при наличии высшего), медицина и фармацевтика (+36%), а также юриспруденция (+33%). Здесь диплом выступает жестким фильтром и сигналом квалификации — без него работодатель предлагает значительно меньше даже при готовности рассмотреть кандидата со средним уровнем подготовки.

Когда образование дает премию

В профессиях, где обычно достаточно среднего специального образования, наличие диплома о высшем работает даже как преимущество. Работодатели готовы платить больше, видя в таком соискателе потенциально более сильного, опытного и универсального сотрудника. Помимо уборщиков (+45% к медианному офферу в среднем за несколько лет наблюдений, 75 тыс. против 49 тыс. в 1 квартале 2026 г.), заметные надбавки также получают швеи и портные (+43%, 100 тыс. против 70 тыс.), повара и кондитеры (+41%, 94 тыс. против 69 тыс.).

По отраслям лидируют розничная торговля (+30%), туризм и общепит (+25%), рабочий персонал (+23–24%). Причем в резюме ожидания таких кандидатов с дипломом еще выше. Например, промоутеры, имеющие высшее образование, как правило запрашивают доход на 177% больше среднего по рынку, клиннеры — на 61%, официанты — на 45%.

Обратная сторона: «зарплатный штраф» за несовпадение

Аналитика hh.ru также показывает, если у соискателя нет требуемого для профессии высшего образования, то разрыв в предлагаемой и ожидаемой зарплате может быть достаточно существенным. Так, помимо дата‑сайентистов (–66%), серьезно теряют в зарплатных предложениях, если не имеют высшего образования по профессии, программисты и разработчики (–53%), системные аналитики (–52%), мед. персонал (–47%).

«В профессиях так называемых “синих” воротничков такие “зарплатные штрафы” встречаются реже и выражены слабее, хотя можно было ожидать, что наличие среднего профессионального образования для таких позиций должно было давать большую зарплатную премию относительно кандидатов с высшим. Например, машинистам с “вышкой” предлагают доход на 6% ниже рынка, ассистентам врачей –5%, мастерам маникюра –1%. Тем не менее общая закономерность очевидна: в сложных ИT, финансовых, юридических и медицинских ролях высшее образование — это не просто строчка в резюме, а монетизируемый пропуск в профессию, снижающий неопределенность для нанимателя. В сервисных и рабочих специальностях диплом работает скорее как косвенный сигнал потенциала, но и там дает ощутимую прибавку к зарплате», - сказала Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.