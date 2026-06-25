Отечественный BLE-маяк SAUK Титан ID возьмет под контроль техпроцессы и сохранность продукции

Компания SAUK, российский производитель оборудования для промышленной автоматизации, запустила производство автономных беспроводных маяков для контроля технологических процессов и сохранности продукции. Теперь BLE-маяк SAUK Титан ID выпускается с датчиком температуры или акселерометром и датчиком угла наклона. Всепогодное герметичное устройство обеспечит удаленный мониторинг режимов хранения, углов наклона, ударов и вибраций. Об этом CNews сообщили представители SAUK.

Новый BLE-маяк SAUK создан для предотвращения инцидентов в логистике, промышленности и медицине. Устройство предназначено для контроля параметров производства, хранения и перевозки грузов, износа оборудования и машин. BLE-маяк SAUK Титан ID транслирует данные на дальность до 100 метров через мобильные устройства и BLE-шлюзы в системы мониторинга, корпоративные сети и АСУ ТП. Обеспечена возможность настройки параметров сообщения из специального мобильного приложения.

BLE-маяки SAUK могут контролировать технологические процессы на промышленных предприятиях. В пищевой отрасли устройства SAUK обеспечат непрерывный мониторинг температуры при выдержке молочных продуктов, созревании сыров, ферментации пива и пастеризации, автоматически передавая данные в MES и АСУ ТП. В фармацевтике и химической промышленности возможен контроль вибраций оборудования для предотвращения износа и аварийных остановок.

BLE-маяк SAUK Титан ID возьмет под контроль техпроцессы и сохранность продукции

«В логистике и промышленности требуется непрерывный контроль температуры, ударов и вибраций грузов, продукции, агрегатов и машин. Наши герметичные BLE-маяки контролируют критические параметры различных объектов, а также технологических процессов — от созревания сырной массы до вибрации промышленных миксеров. Применение SAUK Титан ID исключает влияние человеческого фактора и обеспечивают строгое соблюдение регламентов, снижая простои и производственные потери», — сказал Андрей Красовский, руководитель компании САУК.