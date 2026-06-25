«Т‑Образование» открыло набор в «Т-Академию» — углубленную программу подготовки студентов к карьере в ИТ

Образовательная платформа «Т‑Банка» «Т-Образование» открыла прием заявок на обучение в «Т‑Академию» для студентов ИТ-специальностей из России и Белоруссии. Заявки принимаются до 31 июля 2026 г., обучение начнется 1 сентября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

«Т‑Академия» — это углубленная образовательная онлайн-программа для повышения квалификации студентов ИТ-специальностей по одному из четырех ключевых направлений в области информационных технологий: разработка (Backend, Frontend, Android), продуктовая аналитика, системный анализ или QA (Backend, Mobile). Обучение в «Т-Академии» бесплатно и длится от полугода до полутора лет.

Дополнительно студенты могут пройти факультативы по таким темам, как базы данных, компьютерные сети, алгоритмы, искусственный интеллект в разработке и другим.

Задача программы — помочь студентам начать карьеру в ИТ-сфере за счет практикоориентированного обучения от действующих сотрудников технологических компаний. Ученики «Т-Академии» решают прикладные задачи бизнеса, получают обратную связь от наставников и формируют портфолио.

За пять лет существования программы обучение в «Т-Академии» прошло более 2,4 тыс. студентов со всей России, а также из Белоруссии. В 2025 г. «Т-Образование» получило 25 тыс. заявок на попадание в проект, в итоге в «Т-Академию» было зачислено 1,4 тыс. студентов. Выпускники программы сегодня работают в ведущих технологических компаниях, например, «Т‑Банке», «Яндексе», VK, Ozon, Сбербанке, Wildberries, «Авито», Х5.

Образовательные курсы «Т-Академии» официально включены в учебные планы ведущих университетов страны, в числе которых НИУ ВШЭ, МФТИ, СПбГУ, ИТМО, университет «Иннополис», КФУ, УрФУ, ПГНИУ, НГУ и УУНиТ. Оценки за прохождение программы включаются в дипломы студентов.

Участвовать в программе могут студенты бакалавриата и специалитета всех направлений, имеющие знания в высшей математике, алгоритмах и структурах данных.

Отбор включает заполнение анкеты и тест на оценку технических навыков и мотивации к обучению. Подать заявку можно на сайте до 31 июля 2026 г.

По завершении обучения студент получит сертификат об успешном прохождении программы и возможность присоединиться к команде «Т-Банка» по упрощенному отбору.

Варвара Смирнова, директор «Т-Образования»: «Т-Академии в этом году пять лет, и для нас это важная веха в истории «Т-Образования», не потому что это юбилей, а потому что мы видим: образование от людей с ДНК «Т-Банка» работает. Тысячи ребят прошли путь от студенческой скамьи до реальных проектов, и многие из них сейчас работают у нас в команде. «Т-Академия», как и большинство проектов «Т-Образования», — это карьерный трамплин: сначала систематизируешь знания, потом берешься за практику, потом принимаешь первый оффер. В прошлом году мы получили больше 25 тыс. заявок — это огромный кредит доверия, и мы очень хотим его оправдать и в этом году».