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«Яндекс» предоставит вузам и юридическим клиникам гранты на использование «Нейроюриста»

«Яндекс» объявил о запуске грантовой программы для вузов и вузовских юридических клиник, которые оказывают бесплатную помощь. Теперь они могут получить гранты на использование «Нейроюриста» — ИИ-помощника для юристов. Грант выдаётся для образовательной и исследовательской работы. С помощью «Нейроюриста» можно изучать правовую информацию, разбирать учебные кейсы и готовить материалы для занятий и исследовательских проектов.

Размер гранта — до 10 тыс. запросов к «Нейроюристу», срок — до 180 дней. Воспользоваться ИИ-помощником смогут преподаватели юридических дисциплин, студенты и сотрудники юридических клиник. В число первых участников грантовой программы вошли НИУ ВШЭ, РГГУ и МГУ.

«Мы как работодатель очень надеемся, что вузы найдут способ знакомить студентов-юристов с новыми реалиями на пути в профессию. Мы запускаем грантовую программу, чтобы упростить им задачу. Научившись грамотно использовать ИИ в учёбе и на практике, можно быстрее справляться с задачами, глубже погружаться в тему и уделять больше времени и внимания действительно сложным вопросам», — сказала директор «Яндекса» по правовым вопросам Юлия Попелышева.

«Для подготовки современного юриста необходимы навыки решения конкретных задач. Наши магистранты на программе «Юрист мирового финансового рынка» не только получают глубокие отраслевые знания, но и овладевают новейшими технологиями. Неоценимым вкладом является то, что при изучении применения ИИ в работе юриста наши студенты получили возможность использовать «Нейроюриста» под руководством разработчиков из «Яндекса». Нейросетевые сервисы могут стать полезным подспорьем в учебном процессе: при разборе правовых ситуаций, поиске подходов к решению кейсов или проведении исследований, которых много на нашей программе», — отметил Антон Селивановский, профессор НИУ «Высшая школа экономики».

«Юридические клиники при вузах работают с практическими вопросами, поэтому студентам важно быстро ориентироваться в правовой информации, сохраняя за собой ответственность за итоговое заключение. Доступ к «Нейроюристу» поможет в образовательных проектах и при разборе учебных кейсов: студенты потренируются формулировать запросы, сравнивать возможные подходы к решению задачи, научатся критически оценивать источники. Такой формат особенно ценен как дополнительный инструмент для практико-ориентированного обучения», — сказал Анатолий Горелик, заведующий юридической клиникой РГГУ.

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«Современное юридическое образование невозможно без развития цифровых навыков и умения работать с новыми инструментами анализа правовой информации. Для студентов важно не только знать нормы права, но и понимать, как применять их к конкретным ситуациям, оценивать аргументы и проверять источники. Доступ к «Нейроюристу» может стать полезным элементом учебного процесса: он позволит студентам тренироваться в постановке правовых вопросов, разборе кейсов и подготовке аналитических материалов», — отметил Александр Васильев, и.о. декана Высшей школы государственного аудита МГУ.

Запросы в рамках гранта должны быть связаны только с образовательными и исследовательскими задачами в сфере права. Если лимита не хватит, вуз или юридическая клиника смогут подать новую заявку и согласовать увеличение лимита с командой «Нейроюриста».

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