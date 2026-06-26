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Акционеры ПАО «Софтлайн» в ходе годового общего собрания приняли решение впервые выплатить дивиденды

ПАО «Софтлайн» объявляет о результатах годового общего собрания акционеров, состоявшегося 25 июня 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Акционеры ПАО «Софтлайн» в рамках годового общего собрания приняли решения по следующим вопросам.

В соответствии с рекомендацией Совета директоров принято решение направить на выплату дивидендов владельцам обыкновенных акций ПАО «Софтлайн» 25% от чистой прибыли Холдинга – 72 млн руб. Решение о выплате соответствует Дивидендной политике и отражает следующий этап развития Компании, в рамках которого сочетаются реинвестирование в рост бизнеса с возвратом части капитала акционерам. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию ПАО «Софтлайн» составляет 0,18 руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, назначена на 9 июля 2026 г. (конец операционного дня).

Принято решение об избрании членов Совета директоров ПАО «Софтлайн» в количестве 10 человек, в следующем составе: Ананьин Алексей Николаевич; Боровиков Сергей Игоревич; Волотовская Елена Александровна; Грунин Андрей Юрьевич; Исмаилов Рашид Рустамович; Кувшинов Роман Сергеевич; Лавров Владимир Евгеньевич; Сухоруков Владимир Александрович; Тараканов Артем Вячеславович; Тарасов Алексей Евгеньевич.

Принято решение об утверждении изменений к уставу ПАО «Софтлайн». Изменения носят уточняющий характер и направлены на актуализацию отдельных положений устава, включая компетенцию Совета директоров и Генерального директора Компании. Данные изменения вносятся для целей синхронизации с ранее разработанным и принятым кодексом корпоративного управления ПАО «Софтлайн», что, в свою очередь, позволит повысить стандарты корпоративных практик в компании.

Принято решение о назначении аудиторских организаций: ООО «Интерком-Аудит» – для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Софтлайн» по стандартам РСБУ за 2026 г.; ООО «Мэйнстейн» – для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности по стандартам МСФО за отчетные периоды, включая 2026 г.

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Годовое общее собрание акционеров ПАО «Софтлайн» проводилось в формате дистанционного участия без определения места проведения. Голосование на Собрании было совмещено с заочным голосованием. Акционеры имели возможность принять участие в Собрании и направить бюллетени для голосования через сервис электронного голосования E-voting.

В рамках годового общего собрания акционеров ПАО «Софтлайн» состоялась также сессия вопросов и ответов, в ходе которой представители Компании ответили на ключевые вопросы акционеров. На вопросы акционеров, подтвердивших свой статус, но не получивших ответ во время Собрания в связи с окончанием отведенного на сессию вопросов и ответов времени, будут направлены ответы в установленном порядке.

По завершению годового общего собрания акционеров ПАО «Софтлайн» Рашид Исмаилов, председатель Совета директоров ПАО «Софтлайн», подчеркнул, что ПАО «Софтлайн» продолжит реализацию стратегии развития, ориентированной на рост бизнеса, расширение технологической экспертизы, развитие продуктового портфеля и повышение стоимости бизнеса компании в интересах всех акционеров.

«Итоги годового общего собрания акционеров отражают последовательную работу ПАО «Софтлайн» по развитию бизнеса, совершенствованию корпоративных процедур и повышению инвестиционной привлекательности Компании. Текущая дивидендная выплата является важным первым шагом к формированию системной дивидендной практики и подтверждает нашу приверженность интересам акционеров на новом этапе развития Компании. Мы благодарим акционеров за доверие, активное участие в жизни компании и конструктивный диалог. Принятые решения создают основу для дальнейшего устойчивого роста ПАО «Софтлайн» и укрепления позиций Холдинга на рынке», — сказал Рашид Исмаилов, председатель Совета директоров ПАО «Софтлайн».

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