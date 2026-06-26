«Геоскан» и Минцифры Красноярского края заключили соглашение о развитии БАС в регионе

Группа компаний «Геоскан» и Министерство цифрового развития Красноярского края подписали соглашение о развитии гражданских беспилотных авиационных систем (БАС) на территории региона и реализации мероприятий, направленных на достижение целей нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Об этом CNews сообщил представитель компании «Геоскан».

Стороны договорились обмениваться опытом, знаниями, технологической и методологической информацией в сфере БАС. Одним из направлений совместной деятельности станет подготовка специалистов по БАС Красноярского края.

«Геоскан» уже много лет сотрудничает с Красноярским краем, наши специалисты успешно реализовали множество проектов по аэрофотосъемке в регионе. Кроме того, представители различных ведомств региона сами эксплуатируют технику «Геоскана». Это выстроило доверие к нашему опыту и технологиям и стало основой для нового этапа взаимодействия. Cоглашение позволит объединить усилия бизнеса и органов власти для развития беспилотной отрасли, подготовки квалифицированных кадров и внедрения современных отечественных решений в различных сферах экономики региона», — сказал генеральный директор компании «Геоскан Москва» Павел Степанов.

«Данное соглашение позволит нам усилить работу по эффективному внедрению и использованию беспилотных авиационных систем в крае, которые уже применяются во многих областях, например, в лесной отрасли. Губернатором края поставлена задача по масштабированию использования данных технологий и в других отраслях. В числе сфер, где БАС могут быть востребованы, – сельское хозяйство, медицина, логистика. В рамках соглашения мы рассчитываем на помощь коллег в части обмена опытом как в эксплуатации технологичного оборудования, так и в обучении и подготовке кадров для использования БАС», — отметил министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.