«МТС Линк» стал лидером первого рейтинга российских платформ для вебинаров CNewsMarket

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, заняла первое место в рейтинге российских решений для проведения вебинаров, подготовленном аналитиками CNewsMarket. Эксперты оценили сервисы по более чем 100 критериям, включая функциональность, возможности для корпоративного использования, безопасность, интеграции с другими системами и качество технической поддержки.

Рейтинг CNewsMarket посвящен российским платформам для проведения вебинаров и крупных онлайн-мероприятий. Платформа «МТС Линк» получила максимальную итоговую оценку среди участников рейтинга. Аналитики отметили, что решение закрывает полный цикл проведения вебинаров — от регистрации участников и отправки напоминаний до проведения эфира, анализа результатов и передачи данных в CRM-системы. В числе сильных сторон решения были выделены инструменты интерактивности и вовлечения аудитории, а также ИИ-функции, включая текстовую расшифровку и саммаризацию.

«Сегодня бизнесу важно получать измеримый эффект от каждого онлайн-мероприятия, будь то маркетинговый вебинар или корпоративное обучение. Для этого организаторам необходимо управлять всем его жизненным циклом: от привлечения участников до анализа результатов и последующей работы с аудиторией. Мы в «МТС Линк» предоставляем возможности для построения этого непрерывного процесса, а также делаем особый акцент на механизмах удержания внимания и вовлечения слушателей. Более того, мы идем дальше, встраивая решение в нашу экосистему унифицированных коммуникаций. Так, мероприятие можно запустить из нашего единого приложения, онлайн-доски и опросы открываются прямо в окне вебинара, а резюме автоматически приходит слушателям на электронную почту. Высокая оценка в рейтинге CNewsMarket подтверждает востребованность такого подхода среди российских компаний», — отметил руководитель бизнес-юнита «Обучение» «МТС Линк» Евгений Ленский.

Согласно исследованию CNewsMarket, рынок вебинарных платформ в России продолжает развиваться, переходя от импортозамещения к решению комплексных бизнес-задач. При выборе платформ заказчики все чаще оценивают не только качество связи и масштабируемость мероприятий, но и возможности по работе с аудиторией, сбору аналитики, интеграции с корпоративными системами и обеспечению информационной безопасности.

Ознакомиться с обзором и рейтингом CNewsMarket можно по ссылке.