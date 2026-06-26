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НИУ ВШЭ и MWS AI займутся переподготовкой специалистов в области безопасного внедрения ИИ

Центр непрерывного образования ФКН НИУ ВШЭ и MWS AI открывают набор на программу повышения квалификации «Стратегия безопасности искусственного интеллекта». Об этом CNews сообщили представители MWS AI.

Курс разработан для директоров по информационной безопасности, ML-инженеров, архитекторов данных и юристов по комплаенсу, которые хотят освоить методологию построения комплексной стратегии безопасного внедрения ИИ – от карты рисков до защиты проекта перед руководством. Программа рассчитана на один месяц, обучение первого потока начнется 8 сентября 2026 г.

Преподаватели программы – действующие руководители и архитекторы информационной безопасности компании MWS AI, которые поделятся кейсами по безопасному внедрению и сопровождению ИИ-систем из своей практики.

Актуальность курса обусловлена масштабами внедрения ИИ в бизнесе. По оценкам аналитиков, искусственный интеллект в свои процессы внедрили 86% российских компаний. Параллельно растет число сотрудников, которые самостоятельно используют различные ИИ-инструменты в «теневом режиме», что повышает риск утечек и компрометации критически важных данных. Ландшафт киберзащиты усложняется и требует отдельного фокуса внимания и экспертизы со стороны корпоративных команд.

Образовательная программа последовательно познакомит слушателей с этапами безопасного внедрения ИИ. Участники научатся грамотно определять бизнес-риски: оценивать потенциальную стоимость инцидентов и определять превентивные меры. Они освоят методику перевода рисков в суммы возможного ущерба, чтобы бюджет на защиту выглядел экономически обоснованной инвестицией.

В рамках программы эксперты разберут методы построения защитных систем, в том числе «LLM-шлюза», который контролирует обращения к модели и заранее отсекает подозрительные на предмет промпт-инъекций – манипуляций ИИ, которые «разрешают» нейросети игнорировать исходные правила разработчика, выполняя несанкционированные действия.

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Под руководством практиков участники составят план развития ИИ-управления на три года, а завершится обучение защитой проекта – презентацией стратегии безопасности ИИ для совета директоров перед индустриальными экспертами

«Мы запускаем эту программу не в вакууме, этот запрос рынка сформировался стремительно и остро. Четверть российских финтех-компаний столкнулись с киберинцидентами, связанными с ИИ. При этом спрос на специалистов по ИИ безопасности в 2025 г. вырос в четыре раза и продолжает расти. Бизнес и государство остро нуждаются в специалистах, способных не просто реагировать на угрозы, а выстраивать комплексную стратегию. Именно эту потребность закрывает наша программа с MWS – дать рынку не теоретиков, а профессионалов, готовых защищать критическую инфраструктуру здесь и сейчас», – сказала Любовь Шаброва, директор Центра непрерывного образования ФКН НИУ ВШЭ.

«ИИ уже определяет конкурентоспособность бизнеса, но внедрение технологии опережает осознание рисков. Сотрудники активнее используют чатботы и загружают в них код, финансовые и юридические документы, что повышает риск компрометации критически важных данных. С учетом ужесточения регулирования, один такой инцидент с персональными данными может стоить компании до 15 млн рублей или до 3% выручки, а репутационные потери — еще значительнее. Ключевая проблема здесь в отсутствии формализованных политик ИИ, которые требуют системного подхода. Наша программа обучает специалистов переводить технические риски в конкретные бизнес‑метрики и внедрять зрелые практики, которые обеспечат максимальную выгоду от технологии», — сказал Сергей Запорожченко, менеджер образовательных программ Центра ИИ‑трансформации MWS AI.

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