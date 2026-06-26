«Островок Командировки» и hh.ru: бизнес чаще ищет сотрудников, готовых к командировкам

Российские компании стали заметно чаще искать сотрудников, готовых к командировкам. За последние три года количество вакансий с таким требованием выросло на 28% — с 75 тыс. в начале 2023 г. до 97 тыс. в начале 2026 г. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Островок».

При этом растет спрос как на деловые поездки по России, так и за рубеж. На это указали платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и сервис организации деловых поездок «Островок Командировки» по итогам совместного исследования.

По словам Марии Игнатовой, директора по исследованиям hh.ru, наиболее активно сотрудников в командировки сегодня отправляют компании из строительной отрасли — на них приходится более 9,5 тыс. вакансий с подобным условием. За ними следуют промышленный сектор — 7,7 тыс. вакансий, ИТ и ритейл — около 7 тыс. и 6,9 тыс. предложений соответственно.

Чаще всего командировки предлагают менеджерам по продажам: с начала 2026 г. на hh.ru опубликовано более 19 тыс. таких предложений, что на 49% больше, чем годом ранее. На втором месте — водители (5,4 тыс. вакансий), на третьем — сервисные инженеры (3,1 тыс.), при этом спрос на последних за три года вырос на 45%.

Данные «Островок Командировки» подтверждают укрепление деловой активности компаний. С января по май 2026 г. количество бронирований в объектах размещения для деловых поездок внутри России выросло у строительных компаний на 18% год к году, медицинских и агропромышленных организаций — на 11% в каждой отрасли, ИТ и консалтинга — на 8%, а также у производственных компаний — на 4%.

Любовь Васильева, руководитель «Островок Командировки»: «Рост числа деловых поездок сегодня напрямую связан с расширением бизнеса в регионах, активным импортозамещением и развитием международного сотрудничества с дружественными странами. Несмотря на развитие дистанционных форматов работы и онлайн-коммуникаций, бизнес по-прежнему нуждается в очных встречах — особенно в тех отраслях, где важно принимать быстрые решения на месте, контролировать все этапы реализации проектов, обслуживать оборудования и искать новые партнерства».

По данным «Островок Командировки», лидерами по числу как внутренних, так и зарубежных деловых поездок являются торговые организации. Рост бронирований размещения за границей в период с января по май 2026 г. показывают компании из сферы инженерии — на 13% год к году, ИТ и консалтинга — на 9%, а также медицинской сферы — на 2%.

Наиболее популярными зарубежными направлениями у деловых туристов с января по май 2026 г. стали Китай, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Турция, Италия, Франция, ОАЭ, Кыргызстан и Армения.