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Отношение к технологиям ИИ: от восторга и страха — к осознанности и рациональности

Ожидания россиян от ИИ за год уменьшились. В опросе SuperJob, сервиса по поиску работы и подбору персонала в России, приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

За год средняя оценка доли рабочих задач, которые, по мнению россиян, может выполнять ИИ, снизилась с 31 до 28%. Абсолютных скептиков стало больше: 24% считают, что ИИ не сможет выполнять ни одну из их задач (год назад — 18%).

Мужчины оценивают потенциал ИИ выше: доля задач, подлежащих автоматизации, по их мнению, составляет 31% против 26% в ответах женщин.

Средние оценки выше у молодежи до 35 лет — 31% обязанностей могут быть цифровизированы, а 20% уверены, что ИИ в их области неприменим вообще; по мнению россиян 45+, 23% их задач может выполнять машина («Лучший результат, если человек в завершающей стадии все контролирует»), а 28% уверены, что ИИ не справится.

Точек приложения ИИ к своим задачам россияне со средним профессиональным образованием видят больше, чем россияне с высшим: 33 и 26% соответственно. В то же время среди закончивших техникумы и колледжи каждый третий (32%) уверен, что ИИ не сможет работать за них, а среди обладателей дипломов вузов такого мнения придерживается только каждый пятый.

За последний год рекордсмены по доверию к ИИ — операторы кол-центров — растеряли былой оптимизм: если в 2025 г. они оценивали потенциал автоматизации в среднем на 52% своих задач, то сейчас их оценка снизилась до 38%. При этом доля уверенных, что нейросети не смогут заменить человека, среди них тоже уменьшилась с 33% до 19%. Значительно умерили свои ожидания относительно возможностей современных технологий PR-менеджеры и бухгалтеры (за год средняя оценка потенциально делегируемых задач стала меньше на 22 процентных пункта по каждой профессии), а также главные бухгалтеры и квалифицированные рабочие (минус по 20 п.п.). При этом среди последних доля скептически настроенных оказалась максимальной (42%).

Самым стабильным оказалось мнение программистов и системных администраторов: по сравнению с 2025 г. средние оценки объема обязанностей, который может быть переложен на ИИ, практически не изменились. Очевидно, что те, кто ближе всех знаком с реальными возможностями и ограничениями технологий, стали чуть прагматичнее, но отрицать потенциал искусственного интеллекта не собираются.

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