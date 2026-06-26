Отзывы о компании изучают 7 из 10 соискателей

3 из 4 россиян изучают потенциального работодателя, отказывается от проверки каждый шестой соискатель. В опросах SuperJob, сервиса по поиску работы и подбору персонала, приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

3 из 4 россиян проверяют работодателя, прежде чем отправить резюме или пойти на собеседование. В 2024 г. так поступали чуть чаще (78%). Сегодня каждый шестой (16%) участник опроса не изучает информацию о компании, еще 9% затруднились с ответом.

Мужчины подходят к процессу трудоустройства более внимательно: о проверке работодателей сообщили 79% из них против 70% среди женщин.

Респонденты от 35 до 45 лет проверяют работодателя чуть чаще (79%), чем молодежь и старшее поколение (74—75%).

Чем выше доход, тем выше бдительность соискателей: если среди зарабатывающих до 150 тыс. руб. изучают информацию о компании 75%, то среди тех, чья зарплата больше, — уже 81%.

Чаще всего соискатели, которые проверяют организации, читают отзывы сотрудников и изучают черные списки — эту стратегию используют 70% опрошенных (два года назад было 85%). Данные о финансовой и налоговой отчетности, судебных делах и тендерах ищут еще 15%. Каждый седьмой (14%) выходит на официальный сайт компании. 7% россиян опрашивают знакомых, 3% изучают требования вакансий и карточку компании, по 2% заглядывают в соцсети работодателей, проверяют возраст компании на рынке и отзывы клиентов о продукции или услугах. 1 из 100 интересуется данными о руководителе.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 395

Время проведения: 1-9 июня 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.