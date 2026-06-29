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«Авито Подработка»: спрос на рабочих и линейных специалистов вырос на 72% по всей России

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали данные платформы и зафиксировали значительный рост интереса бизнес-заказчиков к рабочим и линейным специалистам. За период январь-июнь 2026 г. число предложений увеличилось на 72%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Наиболее высокую динамику среди предложений бизнес-заказчиков показали Дальневосточный (+162%) и Северо-Кавказский (+122%) федеральные округа. Также заметный рост зафиксирован в Сибирском (+92%), Приволжском (+80%), Центральном (+72%) и Южном (+70%) федеральных округах. Более умеренная динамика отмечена в Уральском (+63%) и Северо-Западном (+62%) федеральных округах.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Среди конкретных специализаций, которые активно ищут пользователи платформы, лидируют операторы видеонаблюдения (+123%) и дорожные рабочие (+105%). Замыкает тройку инженер-техник: интерес к данной подработке вырос на 88% по сравнению с 2025 г.

«Примечательно, что рост числа предложений для рабочих и линейных специалистов на 72% охватил все без исключения федеральные округа страны, что свидетельствует о структурной трансформации рынка временной занятости. Мы видим, что компании все активнее переходят к гибким форматам именно в производственном и техническом сегментах. Такой подход позволяет бизнесу оперативно масштабировать команды под конкретные задачи — будь то запуск новых производственных линий или сезонные пики спроса. В результате заказчики получают больше гибкости в управлении ресурсами, а исполнители — больше возможностей для заработка и выбора удобного графика», — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».

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