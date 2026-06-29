Servicepipe подписала соглашение о сотрудничестве с НИУ «МЭИ» для совместной подготовки кадров в области информационной безопасности

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, заключила соглашение о сотрудничестве с Национальным исследовательским университетом «МЭИ» (НИУ «МЭИ»). Партнерство предусматривает участие Servicepipe в подготовке ИТ-специалистов, а также специалистов в сфере информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

Планируется, что специалисты Servicepipe совместно с преподавателями вуза будут проводить регулярную работу по актуализации учебных программ и разработке новых. Студенты вуза смогут проходить стажировку в Servicepipe, получая опыт работы в одной из ИБ-компаний страны. Кроме того, соглашением предусмотрено преподавание сотрудниками Servicepipe в вузе отдельных дисциплин.

Данное соглашение является логическим продолжением ранее начавшегося сотрудничества между компанией и НИУ «МЭИ» в рамках Образовательного проекта Servicepipe. Так специалисты компании уже проводили лекции для студентов вуза, а также организовывали экскурсии в офис компании для желающих ознакомиться с рабочей обстановкой и технологическими процессами лидера в области информационной безопасности, были и приглашения на стажировки.

«Образовательный проект для нас — не инструмент рекрутинга или продвижения HR-бренда, в партнерстве с вузами мы вместе решаем стратегическую задачу по формированию экосистемы развития информационной безопасности в стране, — сказал директор по развитию Servicepipe Данила Чежин. — В нашей компании трудится немало выпускников «МЭИ», в том числе и среди топ-менеджмента, и потому мы прекрасно знаем насколько высокие стандарты образования в этом вузе. Мы надеемся, что наш реальный опыт отражения киберугроз, которым мы готовы поделиться со студентами, будет важным и нужным дополнением в подготовке специалистов информационной безопасности».

«Мы уверены, что взаимодействие с Servicepipe позволит вывести на новый уровень подготовку студентов по направлению "Информатика и вычислительная техника", специализирующихся на сетевых технологиях и информационной безопасности», — отметил директор института информационных и вычислительных технологий НИУ «МЭИ» Сергей Вишняков.