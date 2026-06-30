3Logic Group и Kraftway заключили партнерское соглашение

Дистрибьютор компьютерной техники и ИТ-оборудования 3Logic Group и российская производственно-инжиниринговая компания Kraftway подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Это важный шаг для обеих организаций, направленный на расширение предложения высокотехнологичного оборудования на отечественном рынке. Сотрудничество откроет государственным и корпоративным заказчикам расширенный доступ к доверенным вычислительным решениям с интегрированными средствами защиты информации, позволит оптимизировать сроки их поставок и обеспечить высокий уровень сервисной поддержки по всей стране. Об этом CNews сообщил представитель 3Logic Group.

Партнерское соглашение существенно усилит рыночные позиции обеих компаний. В товарном портфеле 3Logic Group, который уже насчитывает решения от более чем 270 мировых производителей, включая российских, появится еще один надежный отечественный вендор с более чем 30-летним опытом масштабных поставок, собственной командой высококвалифицированных разработчиков и развитой экосистемой электронных компонентов и программного обеспечения.

Компания Kraftway получит доступ к широкой и эффективно управляемой дистрибьюторской сети 3Logic Group, быстрой логистике и развитой сервисной инфраструктуре. Благодаря современной производственной базе Kraftway мощностью до 1 млн единиц продукции в год и разветвленной партнерской сети, компании смогут оперативно реагировать на растущие запросы рынка в сфере импортозамещения, гарантируя конечным клиентам непрерывность бизнес-процессов и надежную технологическую основу для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры любого масштаба.

«Спрос на отказоустойчивую отечественную ИТ-архитектуру со стороны крупного бизнеса и госсектора продолжает расти. Включение продукции Kraftway в наш дистрибьюторский портфель позволяет нам закрыть самые сложные потребности заказчиков в защищенных инфраструктурных решениях. Мы уверены, что экспертиза партнера в создании доверенных платформ в сочетании с нашими логистическими возможностями и развитыми сервисными каналами обеспечит рынку стабильные поставки оборудования и качественную поддержку на всех этапах эксплуатации», — отметил Леонид Ураков, коммерческий директор 3Logic Group.

«Для нас критически важно, чтобы наша техника беспрепятственно и в кратчайшие сроки доходила до конечного потребителя, при этом сопровождалась первоклассным сервисом. 3Logic Group обладает глубоким пониманием ИТ-рынка и отлаженными механизмами дистрибьюции. Это партнерство поможет нам масштабировать присутствие в регионах и предоставить корпоративным клиентам комплексный подход: от оперативной отгрузки готовых систем до их полноценного долгосрочного обслуживания», — сказал Павел Васильев, директор департамента по работе с партнерами.