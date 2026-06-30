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Почти половина россиян заявили, что нейросети помогают справляться с рабочим хаосом

Искусственный интеллект меняет не только рабочие процессы, но и эмоциональное состояние сотрудников: более четверти пользователей нейросетей стали чувствовать себя спокойнее на работе, а почти половина отмечает, что ИИ помогает лучше контролировать задачи и справляться с ощущением хаоса. К такому выводу пришли аналитики платформы hh.ru и девелопера Level Group по итогам опроса более 2 тыс. российских соискателей. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос проводился с 29 мая по 8 июня 2026 г. среди 2032 российских соискателей.

Согласно исследованию, 27% пользователей нейросетей отмечают, что благодаря ИИ стали чувствовать себя спокойнее во время работы. Из них 13% заявили о заметном снижении уровня тревожности, а еще 14% говорят о положительном, хотя и менее выраженном эффекте.

При этом почти половине респондентов (47%) нейросети помогают лучше контролировать профессиональную сферу и справляться с ощущением хаоса. Так, 16% уверены, что благодаря ИИ стали продуктивнее управлять задачами и ежедневной нагрузкой, а еще 30% отмечают: нейросети делают рабочий процесс более понятным и предсказуемым.

Часть респондентов также отмечает и обратный эффект. Так, 5% опрошенных признались, что использование ИИ вызывает у них стресс. Среди причин — опасения допустить ошибку из-за неверной рекомендации цифрового помощника, необходимость постоянно перепроверять результаты и беспокойство, связанное со стремительным развитием технологий. Кроме того, 4% участников исследования сообщили, что стали зависеть от доступности ИИ-инструментов. По их словам, отсутствие привычных сервисов вызывает дискомфорт и снижает уверенность при выполнении рабочих задач.

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В то же время почти каждый второй опрошенный (48%) не заметил изменений в уровне стресса после начала применения нейросетей. Для большинства пользователей ИИ пока остается прежде всего рабочим инструментом, а не способом борьбы с тревожностью.

«Если раньше технологии воспринимались прежде всего как метод повышения производительности, то сегодня мы видим еще один эффект — психологический. Части сотрудников ИИ помогает снизить уровень неопределенности и вернуть ощущение контроля над задачами. Вместе с тем полностью переложить ответственность за решения на технологии невозможно, и именно поэтому у некоторых пользователей возникают новые опасения и тревоги», — сказала HR-директор Level Group Валентина Романова.

По мнению экспертов, по мере распространения искусственного интеллекта на рабочих местах вопрос его влияния на психологическое состояние сотрудников будет становиться все более актуальным. Если сегодня нейросети помогают одним людям чувствовать себя увереннее и спокойнее, то для других цифровые помощники уже становятся новым фактором стресса.

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