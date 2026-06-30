Российский производитель компьютерной техники iRU проводит первый за 10 лет ребрендинг

Российский производитель компьютерной техники iRU объявил о ребрендинге — первом масштабном обновлении бренда за последние 10 лет. Компания пересмотрела позиционирование, коммуникационную платформу и визуальную идентичность. Обновление стало частью долгосрочной стратегии развития iRU на корпоративном рынке.

Ребрендинг отражает изменения, которые произошли в iRU за последние годы. В дополнение к продуктовому портфелю вендор развивает полный контур сопровождения корпоративных заказчиков — от подбора конфигураций и адаптации решений под конкретные задачи до инженерной поддержки, гарантийного и постгарантийного сервиса.

Сегодня iRU поставляет вычислительную технику и инфраструктурные решения корпоративным и государственным заказчикам из ключевых отраслей экономики: ритейла, финсектора, промышленности, телекоммуникаций, здравоохранения, образования, транспорта, городской инфраструктуры и сегмента безопасности. Производство iRU расположено в Подмосковье, компания располагает собственной лабораторией, складской инфраструктурой и федеральной сервисной сетью из 180 сервисных центров более чем в 100 городах России.

Одной из задач обновления стало расширение знания об iRU за пределами прежней ассоциации с персональными компьютерами и розничным рынком. Компания намерена усилить восприятие бренда как российского производителя компьютерной техники для бизнеса, который обеспечивает заказчикам предсказуемость поставок, гибкую адаптацию решений и сервисную поддержку на всех этапах эксплуатации оборудования.

В рамках ребрендинга iRU обновила фирменный стиль, брендбук, упаковку продукции и коммуникационные материалы. Новый визуальный образ уже используется в маркетинговых активностях и будет поэтапно внедряться на сайте, в продуктовой упаковке, а также на других носителях бренда.

Концепция обновления была разработана собственной командой маркетинга. Обновленный стиль стал более технологичным, чистым и уверенным, чтобы соответствовать B2B-фокусу компании и ее более зрелой коммуникации с корпоративным рынком.

«Исторически iRU хорошо знали как бренд персональных компьютеров. Но за последние годы изменились и рынок, и сама компания: корпоративным заказчикам сегодня нужен не только поставщик оборудования, а партнер, который помогает подобрать конфигурацию, адаптировать решение под задачу и поддерживать технику в эксплуатации. Ребрендинг помогает привести внешний образ iRU в соответствие с этой реальностью. Мы хотим, чтобы бренд ассоциировался с надежностью российского производства, инженерной экспертизой и сервисом, на который можно опираться в долгосрочных проектах», — отметил Алексей Вовненко, ведущий бренд-менеджер iRU.