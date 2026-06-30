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WSS-Consulting разработала корпоративный магазин для «Циан»

WSS-Consulting разработала корпоративный магазин для «Циан». Магазин Cian Team Store реализован на базе корпоративного портала WSS Portal и доступен с любого устройства — компьютера, смартфона или планшета. За виртуальную валюту в нем можно приобрести фирменный мерч и сувениры. Об этом CNews сообщили представители WSS-Consulting.

Оплатить покупку в корпоративном магазине можно виртуальной валютой - цианями. Она начисляется за активное участие в жизни компании: публикацию статей, выступление на конференциях и другие инициативы.

Интерфейс магазина представляет собой единую систему, в которой сотрудники могут создавать заказы на получение мерча, отслеживать их статусы, проверять баланс и историю начислений, а также подавать заявки на получение цианей за участие в мероприятиях.

«Каждая позиция в магазине связана с определенными событиями. В карточках товаров сотрудники узнают интересные факты о «Циан». Это помогает распределенной команде знакомиться с корпоративной культурой и ценностями компании», — Сергей Паншин, руководитель департамента портальных решений WSS-Consulting.

«Циан» внедрил интранет-портал WSS Portal вендора WSS-Consulting в августе 2024 г. С тех пор компания непрерывно развивает его, объединяя сотрудников по всей стране в едином цифровом пространстве. На портале им доступны новости, корпоративные сервисы и база знаний. Функции и контент гибко настраиваются под разные роли и задачи, что делает взаимодействие с порталом персонализированным и удобным.

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Чтобы распределенной команде было проще находить коллег и поддерживать коммуникацию, на портале реализовали раздел, в котором представлены функциональная и командная структуры «Циан». Рассылки и напоминания о корпоративных событиях поддерживают внимание к важным датам и инициативам.

На портале также функционирует каталог тимбилдингов, в котором представлены деловые и неформальные мероприятия. Найти нужное событие помогает система фильтрации — по городу, количеству участников, формату. Сотрудники могут записаться на подходящее мероприятие или предложить свое. Это помогает эффективно планировать внутренние активности и снижает нагрузку на HR и административные службы.

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