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59% россиян 18–45 лет считают удобный график главным преимуществом подработки — «Авито Подработка»

«Авито Подработка» провела опрос среди более чем 6 тыс. россиян 18–45 лет, интересующихся дополнительной занятостью, и выяснила, как они выбирают подработку и сколько готовы на нее тратить времени. Более половины респондентов в возрасте от 18 до 45 лет (56%) готовы выбрать более комфортные условия работы даже при меньшем заработке, а главным критерием при поиске подработки помимо размера вознаграждения стал удобный график и возможность выходить на подработку удобные часы (59%), причем женщины (65%) называли этот фактор значительно чаще мужчин (54%). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Помимо графика, важную роль для исполнителей играет скорость получения заработанных средств — почти половина опрошенных (47%) отметили, что при выборе подработки обращают внимание на быстрые выплаты. Еще 36% считают важным расположение места подработки рядом с домом, основной работой или учебой. Среди значимых для выбора подработки факторов опрошенные также называли: интересную занятость, чтобы она не была похожа на привычную работу (23%), быстрый старт без собеседований (20%), высокий рейтинг точки для подработки и предсказуемость условий (10%) и возможность работать на свежем воздухе (9%).

Опрос показал, что подработка уже стала привычной частью трудовой жизни многих россиян. Почти для трети (32%) респондентов это знакомый формат занятости, который со временем изменился и адаптировался под современные условия рынка труда. Еще 27% респондентов воспринимают подработку как привычный элемент своей занятости и регулярно рассматривают подобные предложения для получения дополнительного дохода. Только 28% респондентов познакомились с форматом подработки недавно.

В среднем россияне готовы посвящать подработке 12,5 часа в неделю. Наиболее вовлеченными оказались молодые люди 18–24 лет — в среднем они готовы подрабатывать 13,3 часов в неделю и рассчитывают получать около 26 000 рублей в месяц.

Еще один показатель того, что подработка постепенно становится частью повседневной занятости россиян — отношение к работе в выходные дни. Четверо из десяти опрошенных (40%) сообщили, что спокойно относятся к дополнительной работе в выходной, если она позволяет увеличить доход. Четверть (24%) респондентов относятся к подработке в выходные нормально, если в ней есть необходимость, а 18% готовы согласиться на подработку в выходные ради двойной ставки. Только 8% участников опроса не готовы подрабатывать в выходные дни.

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В целом большинство россиян (56%) предпочли бы более комфортную подработку с удобным графиком, понятными задачами и близким расположением, даже если заработок окажется ниже.

«Сегодня при выборе подработки россияне оценивают не только потенциальный доход, но и условия выполнения задач. По нашим данным, график уже стал главным фактором выбора для большинства исполнителей, а скорость выплат и удобное расположение точки входят в число ключевых критериев. При этом жители миллионников чаще обращают внимание на быстрые выплаты, близость подработки к дому и возможность быстро выйти на смену. В Москве дополнительно растет интерес к более качественным предложениям — с интересными задачами, высоким рейтингом точки и работой на свежем воздухе. Это показывает, что рынок подработки постепенно развивается от модели, где главным фактором была возможность быстро заработать, к модели, где все большее значение приобретают комфорт и предсказуемость», — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».

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