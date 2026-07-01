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Cloud.ru успешно разместил дебютный выпуск облигаций на сумму 10 миллиардов рублей

Cloud.ru, провайдер облачных и ИИ-решений, сообщил об успешном закрытии книги заявок в рамках дебютного выпуска биржевых облигаций серии 001P-01 объемом 10 млрд руб. Фиксированная ставка купона была установлена на уровне 14,2% годовых со сроком обращения 2 года.

Выплаты купона будут осуществляться каждые 30 дней.

В ходе формирования книги заявок общий спрос инвесторов превысил максимальный объем выпуска (10 млрд руб.) более чем в два раза, что позволило снизить итоговую ставку купона до 14,2% годовых.

Надежность Cloud.ru как эмитента подтверждают высокие рейтинги кредитоспособности от независимых рейтинговых агентств: АА+(RU) от «АКРА» со стабильным прогнозом и ruAA+ от «Эксперт РА» со стабильным прогнозом.

«Мы зафиксировали высокий интерес к нашему дебютному выпуску облигаций и благодарны за проявленное доверие к нам как к заемщику. Спрос превысил заявленный объем, при этом значительная часть заявок пришлась на розничных инвесторов. Также высокий интерес был проявлен институциональными инвесторами, в том числе управляющими и страховыми компаниями. Это важный шаг по диверсификации долгового портфеля компании — привлеченные средства будут направлены на развитие инфраструктуры, приобретение серверного и другого ИТ-оборудования, а также расширение продуктового портфеля. Выход на публичный рынок капитала позволит нам увеличить темпы роста и сохранить статус лидера на российском рынке облаков и ИИ», — сказал Михаил Лобоцкий, генеральный директор Cloud.ru.

Сбор книги заявок прошел 30 июня 2026 г. путем открытой подписки. Техническое размещение и старт торгов запланированы на 3 июля 2026 г.

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Общая выручка компании по итогам 2025 г. составила 76,5 млрд руб., увеличившись на 50% по сравнению с предыдущим годом, что опережает средние темпы роста всего облачного рынка. В 2024 г. этот показатель составлял 50,9 млрд руб.

Показатель EBITDA вырос на 71% год к году до 58 млрд руб., рентабельность по показателю EBITDA составила 76%.

Отношение чистого долга к EBITDA составило 0,1х на 31 декабря 2025 г.

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