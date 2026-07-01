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Directum и Удмуртский государственный университет заключили соглашение о сотрудничестве

Удмуртский государственный университет и ИТ-компания Directum договорились совместно работать над подготовкой ИТ-кадров и развивать практико-ориентированное обучение. Об этом CNews сообщили представители Directum.

В рамках партнерства эксперты Directum примут участие в образовательном процессе Удмуртского государственного университета (УдГУ): будут вести лекции по профильным дисциплинам и проводить мастер-классы. Также представители ИТ-компании вместе с преподавателями вуза подготовят программы обучения с акцентом на практические навыки.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет производственная практика для студентов в компании Directum с возможностью официального трудоустройства во время ее прохождения. Благодаря этому будущие профессионалы смогут получить больше реального опыта и быстрее включиться в рабочие задачи после выпуска.

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Кроме того, стороны договорились софинансировать обучение наиболее талантливых студентов УдГУ. Оно будет проводиться по программам подготовки специалистов в сфере ИТ и искусственного интеллекта на базе Аналитического центра при Правительстве России.

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор Directum Гафур Нигматулин и и.о. ректора УдГУ Анна Овчинникова.

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