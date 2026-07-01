«Еаптека» стала частью экосистемы RWB

«Еаптека» вошла в состав группы RWB. Решение о приобретении актива является частью стратегии RWB по развитию направления RWB Здоровье и созданию цифровой платформы здоровья. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Присоединение к экосистеме RWB этого игрока фармацевтического рынка позволит компании существенно нарастить ассортиментную матрицу лекарств и товаров для здоровья на платформе. Также сделка обеспечит RWB партнерством с более чем 25 тыс. аптек для выдачи заказанных на платформе товаров. Ожидается, что это существенно повысит доступность лекарств и товаров для здоровья даже в отдаленных регионах страны.

«Цифровая платформа здоровья, которую мы создаем, объединит в себе медицинский и фармацевтический маркетплейсы, – и присоединение «Еаптека» к нашей экосистеме – новый шаг к реализации этих планов. Продажа лекарств и товаров для здоровья уже доступна на Wildberries, однако благодаря объединению экспертизы мы рассчитываем существенно расширить как ассортимент товаров на площадке, так и доступ покупателей к лекарственным препаратам. Партнеры же – производители фармпрепаратов – получат новые возможности инфраструктуры RWB Здоровье для контакта со своим потребителем», – отметила управляющий директор «RWB Здоровье» Анастасия Карпова.

Соглашение о приобретении «Еаптека» группой RWB было достигнуто в ходе реализации партнерства, в рамках которого на Wildberries с августа 2025 г. стала доступна возможность покупки через платформу препаратов, БАД, медтехники, косметических средств и других позиций из «Еаптека».