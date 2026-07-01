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«Евраз» развивает ИТ-образование на Урале

В Нижнем Тагиле завершился пятый сезон ИТ-академии «Евраза». Программа реализуется в целях подготовки кадров для цифровой экономики. За пять лет через образовательный проект прошло более 300 старшеклассников. На развитие системы ИТ-образования «Евраз» направил свыше 4 млн руб. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Набор в проект осуществляется на основе тестирования. В текущем сезоне было отобрано 60 учащихся из 125 заявителей, 10 ребят получили образовательные гранты за счет благотворительных средств компании. Обучение длилось восемь месяцев по двум направлениям: разработка мобильных приложений и 3D-моделирование. В рамках курса ребята освоили проектирование архитектуры информационных систем, основы программирования, работу с нативным кодом, управление проектами, попробовали себя в роли аналитиков, тестировщиков и разработчиков.

Проект интегрирован в производственную среду и включает решение реальных кейсов «Евраза». В финальном испытании студенты создавали 3D-визуализацию этапов производства железнодорожных колес, моделируя реальные технологические линии. Во время учебы участники работают с наставниками из дирекции по информационным системам, посещают площадки «Евраз НТМК», участвуют в профессиональных конкурсах и хакатонах.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

По итогам сезона двое выпускников академии получили предложения о работе в «Евразе», еще трое подписали предварительные договоры о трудоустройстве. Проект одной из команд – мобильное приложение для мотивации учеников с использованием блокчейн-технологий – внедрен в опытную эксплуатацию.

«Наш образовательный проект меняет восприятие профессии металлурга. Сегодня многими агрегатами на «Евраз НТМК» уже управляют умные системы с искусственным интеллектом и машинным зрением. Это диктует особый спрос на специалистов, которые умеют писать код, анализировать большие данные, тестировать и настраивать алгоритмы. Мы даем ребятам возможность погрузиться в эту среду уже с 9 класса», – отметил директор по ИТ дивизиона «Урал» Евраза Андрей Савин.

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