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Каждый второй россиянин работает сверхурочно, лидеры по количеству переработок — медицинский персонал, педагоги и курьеры

Каждый второй работающий россиянин трудится сверхурочно, превышая норму рабочего времени в среднем на четверть в месяц. В опросе SuperJob, сервиса по поиску работы и подбору персонала, участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Большинство трудоустроенных россиян (54%) регулярно перерабатывают, и лишь каждый третий укладывается в установленную норму рабочего времени.

Чаще всего участники опроса, работающие сверхурочно, сообщают о дополнительной нагрузке в 11—25% от нормы (20% опрошенных). В среднем же переработки увеличивают рабочее время на 26% в месяц.

С возрастом о переработках сообщают реже: среди респондентов до 35 лет о сверхурочных работах рассказали 58%, тогда как среди граждан старше 45 лет — 52%.

Чем выше зарплата, тем чаще сотрудники задерживаются на работе: среди получающих до 100 тыс. руб. доля перерабатывающих составляет 49%, а среди зарабатывающих от 150 тыс. — уже 66%.

Среди представителей распространенных профессий чаще перерабатывают курьеры, водители и складские работники, реже — операторы кол‑центров, программисты, секретари и дизайнеры. А лидерами по объему сверхурочных часов стали медицинские сестры, администраторы, курьеры, врачи и воспитатели.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 581

Время проведения: 20 мая — 23 июня 2026 г.

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Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу на полный рабочий день

Размер выборки: 3000 респондентов.

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