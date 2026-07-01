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Почти каждый второй соискатель оценивает работодателя по уровню цифровизации HR-процессов

Почти половина соискателей в возрасте до 45 лет обращает внимание на уровень цифровизации HR-процессов при выборе работодателя. Согласно исследованию hh.ru и HRlink, 43% кандидатов 18–24 лет и 46% кандидатов 25-34 лет считают важным наличие современных кадровых решений в компании. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос проведен среди более чем 1300 респондентов разных возрастов и профессиональных сфер.

Среди сотрудников старшего возраста запрос на цифровизацию также остается высоким: 35% респондентов 45–54 лет и 31% — старше 55 лет считают современные HR-инструменты важным преимуществом при трудоустройстве.

Самым востребованным цифровым HR-сервисом оказался кадровый электронный документооборот (КЭДО). Его ожидают увидеть у работодателя 38% кандидатов 25–34 лет, 37% — 35–44 лет и 31% — 45–54 лет. Среди молодых специалистов 18–24 лет на первом месте находится возможность удаленного найма и адаптации — ее отметили 38% респондентов, однако КЭДО также входит в число наиболее ожидаемых инструментов (25%).

«Соискатели сегодня ожидают от работодателя не автоматизации отдельных процессов, а комплексной цифровой среды. В число наиболее востребованных решений вошли сервисы для оформления отпусков и получения справок, личный кабинет сотрудника и инструменты онбординга. Наиболее высокие ожидания демонстрируют представители ИТ-сферы: более половины респондентов рассчитывают, что работодатель уже использует КЭДО, онлайн-онбординг и автоматизацию кадровых сервисов», — сказала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

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Главной причиной интереса к цифровизации кадровых процессов россияне называют экономию собственного времени — этот вариант оказался самым популярным во всех возрастных категориях. Вторым по значимости фактором большинство респондентов считают удобство взаимодействия с работодателем, а среди сотрудников старше 45 лет заметно возрастает значение быстрого доступа к кадровым документам и сервисам.

«Еще пять лет назад кадровый электронный документооборот воспринимался на рынке труда как инструмент внутренней оптимизации. Сегодня цифровые HR-сервисы становятся частью ценностного предложения и HR-бренда работодателя. Кандидаты ожидают от нового места работы такого же удобного цифрового опыта, к которому привыкли в банковских сервисах, маркетплейсах и государственных услугах. Особенно это заметно среди молодых специалистов и представителей отраслей с высокой конкуренцией за кадры», — сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

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