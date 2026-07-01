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Учебный симулятор «Пионер Дрон Сим» внесен в реестр российского ПО

Минцифры России включило учебный симулятор для базовой подготовки операторов БВС «Пионер Дрон Сим» (Pioneer Drone Sim) в Единый реестр российского ПО. Программа помогает отработать первые действия пилота до практики с реальным коптером. Образовательные организации смогут ориентироваться на запись в реестре при закупке учебного ПО для занятий по БАС. Продукт подходит для курсов, кружков, инженерных проектов и подготовки команд к соревнованиям. Об этом CNews сообщили представители «Геоскан».

В симуляторе доступны модели «Геоскан Пионер», «Геоскан Пионер Мини» и «Геоскан Пионер FPV». Продукт помогает выстроить обучение от базового управления до прикладных сценариев. Пользователь проходит упражнения, меняет параметры квадрокоптера и проверяет, как на полет влияют погодные условия. Преподаватель может отслеживать прогресс учеников в аналитическом разделе.

После первых упражнений можно переходить к миссиям по промышленным сценариям: полету по маршруту, точному маневрированию и работе в ограниченном пространстве. Для соревнований предусмотрены гонки и сетевой режим, а конструктор трасс позволяет собирать задания под уровень группы. Задания проходят в трехмерных локациях с детализированной графикой, препятствиями, трассами и рабочими зонами.

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«Для образовательных организаций важно, чтобы учебное ПО было понятным для внедрения и помогало выстроить практические занятия. Включение "Пионер Дрон Сим“ в реестр российского ПО показывает, что такие решения могут создавать отечественные разработчики. Для отрасли БАС это важно не меньше, чем производство самих дронов: обучение будущих специалистов должно опираться на собственные программные продукты, методики и оборудование», — сказал заместитель генерального директора по направлению «Образование» компании «Геоскан Москва» Даниил Золотник.

«Пионер Дрон Сим» внесен в реестр под №33960. ПО получило основной класс 12.17 «Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области образования». Дополнительно продукт отнесен к классам 05.01 «Мультимедийное программное обеспечение» и 05.03 «Игры и развлечения».

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