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«Юникон Бизнес Солюшнс» расширяет сотрудничество с VK Tech

«Юникон Бизнес Солюшнс» объявляет о заключении соглашения с компанией VK Tech, которое ориентировано на совместное продвижение и реализацию проектов на платформах VK Data Platform и VK AI Platform. Об этом CNews сообщили представители «Юникон Бизнес Солюшнс».

Консультанты «Юникон Бизнес Солюшнс» будут оказывать услуги по внедрению, настройке и методологическому сопровождению решений VK Data Platform и VK AI Platform для построения современных импортонезависимых платформ сбора, хранения и обработки данных, а также для работы с инструментами искусственного интеллекта. Сотрудничество будет в первую очередь нацелено на работу с крупными предприятиями и холдингами, проходящими цифровую трансформацию, а также с организациями в периметре критической информационной инфраструктуры, для которых суверенность платформ и соответствие требованиям регуляторов являются определяющими критериями при выборе технологических решений.

«Объединяя экспертизу «Юникон Бизнес Солюшнс» в области внедрения и технологические возможности решений VK Data Platform и VK AI Platform, мы формируем надежный фундамент для построения корпоративных платформ данных нового поколения – полностью на российском ПО, с полноценным методологическим и техническим сопровождением», – сказал Александр Тарасов, старший директор «Юникон Бизнес Солюшнс».

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