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3% офисных сотрудников скрывают, что используют ИИ в своей работе

Каждая тринадцатая компания ввела полный или частичный запрет на использование ИИ в решении рабочих задач. В опросах SuperJob, сервиса по поиску работы и подбору персонала? приняли участие представители предприятий и организаций, а также офисные работники из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Согласно данным кадровых служб, 5% компаний ввели полный запрет на использование ИИ для всех сотрудников, еще 3% — для отдельных категорий персонала. Чаще всего такие правила действуют в государственных компаниях, медучреждениях и банках. В 87% компаний никаких формальных ограничений нет.

О том, что работодатель ввел запрет на использование ИИ, рассказали 2% опрошенных офисных сотрудников. Как правило, такие ограничения связаны с безопасностью и конфиденциальностью используемых данных.

Сегодня 41% офисных сотрудников открыто применяет искусственный интеллект в своей работе («Экономит время, но требует внимательной проверки»; «Использую ИИ для оптимизации задач»; «Это намного удобнее, чем искать через поисковик»). Еще 3% делают это скрытно: либо из-за корпоративных регламентов («Запрещено использование нейросетей и ИИ-агентов в рабочем процессе»), либо по собственным соображениям («В моей отрасли скептическое отношение к ИИ у коллег»; «Недопонимание коллег, считают, что в этом варианте за тебя все сделали, а ты берешь готовое»; «Так удобнее, спокойнее»).

Чем моложе сотрудники, тем чаще они используют новые технологии в работе: среди опрошенных до 35 лет таких 58% (54% используют открыто, 4% скрывают), а среди респондентов старше 45 лет — только 38% (36 и 2% соответственно).

Участники опроса с высшим образованием чаще применяют ИИ (42% всего, 3% тайно), чем закончившие колледж (37% всего, 1% скрытно).

Среди зарабатывающих до 100 тыс. руб. используют новые технологии 38%, тогда как среди россиян с доходом от 150 тыс. — 54%.

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Никита Векессер, Orion soft: Безопасность ИИ – новая инфраструктурная задача бизнеса Главные ИТ-сценарии

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 195

Время проведения: 10—23 июня 2026 г.

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Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

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