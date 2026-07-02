Х5 запустила полный цикл оценки продуктовых компетенций с помощью ИИ

X5 запустила инновационную систему оценки продуктовых компетенций на базе искусственного интеллекта. Речь идет не о точечном использовании ИИ для отдельных задач, а о полном цикле – от прохождения кейсов до аналитики, формирования отчета и индивидуальных рекомендаций по развитию сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Х5.

Именно этот подход отличает проект от большинства решений на рынке. ИИ здесь не подменяет отдельный этап работы, а берет на себя процедуру оценки целиком, делая ее быстрее и менее зависимой от ручной экспертизы. Компания использует решение не только как HR-инструмент, но и для развития продуктовых команд. Оценивают то, как продакт-менеджер мыслит, работает с гипотезами, принимает решения на основе данных и формирует бизнес-ценность продукта.

В пилотной оценке приняли участие 70 продакт-менеджеров. По данным Центра продуктовых компетенций и дирекции по развитию ИИ X5 Tech, более 94% результатов совпали с мнением руководителей. Этот показатель компания рассматривает как подтверждение зрелости модели и ее практической применимости в работе.

Процедура проходит в формате сессии с ИИ-чат-ботом. Участники решают продуктовые кейсы, после чего система автоматически анализирует ответы по заранее заданным критериям. Она оценивает стратегическое мышление, поиск возможностей, работу с клиентами, развитие продукта и умение подтверждать его ценность. Такой формат позволяет перевести ассесмент из долгой ручной процедуры в масштабируемый цифровой процесс.

Раньше полноценная оценка занимала около двух недель с участием нескольких специалистов, сейчас итоговый отчет формируется за два часа – сразу после завершения сессии. Это не только экономит время, но и снижает нагрузку на руководителей и HR-команды.

Участники получают персональные карьерные карты с сильными сторонами, зонами роста и рекомендациями по развитию, а руководители – прозрачную картину по команде в едином стандартизированном формате.

«Классические ассесменты занимают недели, требуют участия квалифицированных сотрудников и часто дают субъективный результат. Нам требовалось более быстрое и дешевое решение, но без отказа от экспертной оценки: мы убрали рутину, чтобы сосредоточиться на стратегических для бизнеса задачах», – сказал Ярослав Тулупов, директор по разработке, X5 Tech.

В компании считают систему универсальной и планируют включить ее в регулярные HR-процессы. Решение предназначено для ролей, где важны не только технологические навыки, но и качество продуктового мышления и способность создавать измеримую бизнес-ценность. По предварительным оценкам, решение на данном этапе позволит экономить более 25 млн рублей в год.

Ранее в компании сообщили о запуске полного цикла подбора персонала с помощью ИИ, что позволяет закрывать уже более половины вакансий в пилотном подразделении.