ИТ-холдинг «Т1» расширяет «Сферу»: компания запустила консалтинг для ревизии ИТ-систем за месяц

Платформа производства ПО «Сфера» от ИТ-холдинга «Т1» расширяет портфель консалтинговых услуг и выводит на рынок новый продукт — «Экспресс-консалтинг». Решение позволяет получить оценку текущего состояния процессов разработки и управления ИТ в компании, выявить проблемные зоны и подготовить материалы для дальнейших проектов трансформации всего за 30 дней. Об этом CNews сообщил представитель «Т1».

«Экспресс-консалтинг» ускоряет вывод новых ИТ-продуктов, повышает эффективность создания ПО и контролирует затраты. Традиционно переход от обсуждения ИТ-проекта к его запуску занимает несколько месяцев из-за высокой загрузки среди команд или обязательств со стороны акционеров и регуляторов. Новый продукт позволяет без потери качества повысить скорость реакции разработки на новые требования рынка в 3-4 раза и сократить время вывода продукта на рынок до 8 раз.

В рамках «Экспресс-консалтинга» эксперты проводят интервью с ключевыми участниками процессов и представителями бизнеса заказчика, анализируют существующие практики управления, подходы к формированию команд и внутренние нормативные документы.

По итогам обследования от команды «Т1» в течение 1 месяца компания получает описание текущего состояния процессов, тепловую карту проблемных зон с оценкой их влияния на работу организации и проектное техническое задание, которое может использоваться в дальнейшем при проведении закупочных процедур, выборе подрядчиков или планировании внутренних изменений.

«Сегодня многие компании откладывают проекты трансформации из-за отсутствия четкого понимания текущих проблем и требований к будущим изменениям. “Экспресс-консалтинг” позволяет провести быструю диагностику и подготовить основу для принятия дальнейших решений. При этом он помогает уже на раннем этапе выстроить доверительный диалог с заказчиком и сформировать, по сути, “запрос в рынок”, который снижает уровень последующей кастомизации решений и повышает предсказуемость внедрения. В дальнейшем, грамотно выстроенная стратегия может обеспечить рост EBITDA на 20-40% на зрелых стадиях, а возврат инвестиций (ROI) может достигать 236% в течение пяти лет», — отметил Иван Володин, руководитель направления консалтинга по методологии ИТ-холдинга «Т1».