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NGR Softlab в рейтинге крупнейших игроков российского рынка ИИ-решений CNews

NGR Softlab вошла в рейтинг крупнейших игроков российского рынка ИИ-решений, составленный CNews. Компания представлена с аналитической платформой для поиска аномалий и скрытых угроз Dataplan, решением, имеющим официально подтвержденный признак искусственного интеллекта.

Исследовательское агентство CNews Analytics опубликовало рейтинг ведущих разработчиков ИИ-решений за 2025 г., составленный на основе выручки от проектов в сфере ИИ. NGR Softlab вошла в рейтинг с аналитической платформой Dataplan, флагманским продуктом компании, имеющим официально подтверждённый признак ИИ. Вендор стал одним из немногих разработчиков ПО для информационной безопасности, включённых в рейтинг – большая часть участников представляют ИТ-рынок.

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Dataplan предназначен для поиска аномалий и скрытых угроз в поведении пользователей, хостов, учетных записей и других объектов, помогает выявлять внутренних нарушителей и предотвращать утечки информации. В последнюю версию платформы включена ИИ-модель DivergentGPT, собственная разработка NGR Softlab, созданная для анализа отклонений во временных рядах. Модель, внедренная в производство в этом году, существенно уменьшает количество ложных срабатываний и снижает нагрузку на аналитиков.

«Мы видим, что за последний год фокус внимания как заказчиков, так и вендоров сместился на вопросы практической пользы, эффективности и измеримости результатов таких разработок. «И именно эти критерии мы взяли за ориентир», — сказал Дмитрий Пудов, заместитель генерального директора NGR Softlab. – Рады, что опыт эксплуатации Dataplan в инфраструктурах наших заказчиков подтвердил действенность такого подхода. Говоря об эффективности новой версии платформы, отмечу, что Dataplan 2.4 c DivergentGPT даже в базовой реализации на 20% сокращает количество событий, поступающих к аналитику на ручной разбор. В дальнейшем мы планируем масштабировать это решение и на другие наши продукты».

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