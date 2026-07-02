Weeek: удаленные сотрудники чаще считают себя эффективными, чем офисные

Сотрудники, работающие удаленно, чаще оценивают свою продуктивность как высокую. 51% специалистов удаленного формата считают, что работают эффективно большую часть времени. Среди сотрудников, работающих из офиса, таких оказалось 38%. Об этом CNews сообщили представители сервиса для управления проектами Weeek.

Исследование проводилось среди 1,14 тыс. россиян, занятых в малом и среднем бизнесе из сфер ИT, маркетинга, дизайна, образования, HR, производства, ритейла, логистики и консалтинга.

Одновременно аналитики зафиксировали рост популярности удаленной работы. В 2025 г. удаленный формат выбирали 45% респондентов, в 2026 г. этот показатель вырос до 60%. Доля сотрудников, предпочитающих офис, за год сократилась с 49% до 34%. Коворкинги выбрали 3,5% участников исследования, еще 2,5% работают из кофеен, парков и других общественных пространств. По сравнению с прошлым годом эти показатели практически не изменились.

Удаленная работа наиболее востребована среди руководителей отделов – их доля среди сотрудников, работающих из дома, составляет 30%. Чаще всего дистанционный формат выбирают представители интеллектуальных профессий: маркетологи, PR- и SMM-специалисты (38%), ИT-разработчики (34%), сотрудники сферы дизайна и продакшена (18%), а также специалисты онлайн-образования и консалтинга (10%).

При этом сотрудники, работающие в офисе, чаще оценивают свою эффективность как среднюю. Почти треть офисных работников (31%) считают, что работают продуктивно лишь часть времени, тогда как среди удаленных сотрудников такой ответ дали 19% респондентов. О том, что значительная часть рабочего времени уходит впустую, сообщили 9% офисных сотрудников против 3% тех, кто работает удаленно.

Офис по-прежнему остается основным форматом для специалистов, чья работа связана с производственными процессами и постоянным очным взаимодействием. Среди них менеджеры и руководители в промышленности, производстве и строительстве (40%), логистике и ритейле (32%), сотрудники корпоративного ИT и инженерии (10%), а также специалисты юридической сферы (8%).

Сооснователь Weeek Инга Скерсь: «Компании постепенно понимают, что эффективность определяется в большей степени – качеством процессов, в меньшей – физическим присутствием. Набирает обороты тренд на дополнительную занятость, совмещенную с основной – что сложно реализуемо в офисном формате. Поэтому для интеллектуальных и творческих профессий удаленная работа будет становиться абсолютной нормой. Офис сохранит свои позиции прежде всего в производстве и других направлениях, где работа напрямую связана с физическими объектами или постоянным взаимодействием большого количество людей. Хотя отдельные сотрудники и отделы, например, ИT-специалисты и менеджеры будут также уходить в удаленный формат».