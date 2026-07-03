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Гендерных стереотипов при трудоустройстве становится все меньше, чаще всего работодатели обращают внимание на семейный статус женщин

Каждая пятая компания имеет негласные предпочтения к семейному статусу женщин и каждая одиннадцатая — к статусу мужчин. В опросах SuperJob, сервиса по поиску работы и подбору персонала, приняли участие представители 1 тыс. предприятий и организаций из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Негласные предпочтения к социальному статусу женщин-соискателей встречаются в 19% компаний (год назад — 16%), мужчин — в 9% (11% в 2025 г.).

Чаще всего работодатели, которые обращают внимание на семейное положение, отдают предпочтение кандидатам обоих полов, состоящим в браке и имеющим детей: так поступают 8% работодателей в отношении женщин и 7% — в отношении мужчин. На втором месте — соискатели без семейных обязательств: 6 и 2% компаний соответственно.

Сегодня избегают нанимать россиянок с определенным статусом 9% организаций (год назад было 10%, в 2010 г. — 36%). Мужчин дискриминируют заметно реже: «красные флаги» есть у 4% компаний (6% — в 2025 г., 14% — в 2010 г..

Самой «нежелательной» категорией кандидатов по-прежнему являются замужние бездетные россиянки (каждая двадцатая компания имеет такие предубеждения).

Между тем рынок труда постепенно освобождается от гендерных стереотипов — за 16 лет значительно возросла доля менеджеров по персоналу, заявляющих, что семейное положение никак не влияет на решение о найме в их компанию.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 199. Время проведения: 25 мая — 29 июня 2026 г. Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала. Размер выборки: 1 тыс. респондентов.

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